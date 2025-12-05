2026上半年最旺3生肖！貴人送財 財富自由近在眼前

3生肖將在明年上半年迎來罕見強運。（示意圖／Pexels）





2026年即將到來，《搜狐網》命理專欄指出，有3生肖將在明年上半年迎來罕見強運，工作進展順利獲貴人協助，財運部分正、偏財齊漲，錯過可能要再等3年。

生肖虎

屬虎者具執行力和魄力，2026年上半年易被貴人看見，例如業界前輩主動牽線，或有夥伴攜帶高報酬項目前來洽談合作，事業大展鴻圖。財運部分以偏財最為突出，跨領域合作收益超乎預期，或閒置資產意外產生獲利。不過仍提醒屬虎者，在擴大合作前應仔細評估風險，以免因急於衝刺而忽略細節。

生肖馬

屬馬者在2026年上半年能量大爆發！長期以來的努力終於被看見，易獲得主管賞識推薦，或有合作邀請及其他資源。橫財運同樣亮眼，除了因專業表現亮眼獲獎金外，短線投資快速獲利。提醒屬馬者在大量機會上門時，仍須心無旁鶩，挑選最有利於長期發展的方向深耕，才能真正放大這波強運。

生肖狗

一向踏實的屬狗者，2026上半年將迎來貴人雪中送炭，過去曾幫助過的人將主動回饋，或遇到願意牽線引薦的陌生貴人，讓財運方面將穩健累積提升。建議屬狗者可維持良好人際互動，持續展現自身的誠信特質，有助讓這股好運延續整個上半年。

