2026上半年運勢出爐！國師提醒「火象」謹慎投資 3星座有望升遷

2026上半年運勢出爐！唐綺陽提醒「火象」需謹慎投資，3星座有望升遷。圖／臉書粉專「唐綺陽占星幫」

再過幾個小時，我們就要告別2025，迎接充滿新希望的2026年！知名國師唐綺陽指出，2026年為「火象元年」，象徵生命力與爆發力。上半年適合整理內在、面對與處理各種事務；下半年則充滿熱鬧與積極氛圍，鼓勵勇於表達自我、追求想做的事。對於勇敢冒險、充滿能量的人而言，今年將是理想被支持、快速顯化、甚至一飛衝天的大好時機。

唐綺陽指出，2026上半年運勢節奏分明，1月至3月適合掌握事情的啟動與推進契機，是開發新計畫、展開行動的黃金時期；3月至6月則進入修正與調整階段，需檢視計畫的可行性，穩固成長、優化策略，必要時停損或加強執行。

她表示，2026年人際能量流動頻繁，上半年重點是主動建立與創造人脈及合作機會，過於保守容易錯失火象年的主要趨勢。積極行動與勇於冒險，不僅能帶來財運，也能開創更多機會。

唐綺陽表示，2026年人際能量流動頻繁，上半年重點是主動建立與創造人脈及合作機會。圖／臉書粉專「唐綺陽占星幫」

各星座運勢概況如下：

土象星座（金牛、處女、魔羯）

水逆落在風象宮位，舊事容易被重提，可能打亂既有節奏。面對突發狀況前，建議先做好心理準備。受到無形壓力影響，需更新自我，以全新姿態應對挑戰，並學會隨勢而行。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）

新的一年適合以嶄新形象示人，帶來擴張與跨領域工作的機會。受土星、海王星影響，人際關係可能帶來壓力，但處理得當可成為飛升契機。水逆期間建議親力親為，避免過度勞累。

火象星座（牡羊、獅子、射手）

天王星與冥王星影響下，人際關係可能出現突變，需勇於接受挑戰與變化。土星、海王星提醒適時收斂自己，承擔更多責任。水逆期間需關注家庭與內部事務，處理大筆金錢或投資時要特別謹慎。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

內在思維將出現轉變，有升遷與全新理財方式的機會。土星與海王星影響工作、財務與健康，需親力親為、實際投入，無法倚靠他人。受木星加持，3月將看到努力成果；水逆期間可能與老朋友重逢，並與過往事務產生連結。

總體而言，2026年火象能量強烈，勇於行動、積極面對挑戰的人將更容易顯化理想與成果。



