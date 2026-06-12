2026下半年運勢出爐！3星座財運旺到明年 第一名正偏財雙豐收

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記者鄭玉如／台北報導

時序進入2026下半年，不少人關心感情、事業與財運走勢。水孟國際命理「小孟老師」在臉書分析下半年星座運勢，其中金牛座、射手座與天蠍座的感情運最旺；獅子座、雙子座及摩羯座事業表現亮眼；財運方面則由獅子座奪冠，有望迎來正偏財運雙豐收。

感情運TOP3

▎第3名：金牛座

下半年感情運穩定。已有伴侶者若遇第三者介入，也能守護感情關係。單身者相親約會，容易遇到適合發展的對象。

▎第2名：射手座

有伴侶者與另一半的溝通更順暢，單身者有機會透過網路認識心儀對象，若對網路交友有所顧慮，建議先從聊天開始，慢慢培養信任感。

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▎第1名：天蠍座

有伴侶者情慾上升，特別渴望浪漫，單身者桃花旺盛，容易吸引追求者目光，多參加聚會、活動或朋友邀約，增加認識新對象的機會。

事業運TOP3

▎第3名：獅子座

木星進入獅子座的宮位，能夠化解小人干擾，若有轉職規劃，下半年將出現不少好機會。

▎第2名：雙子座

雙子座的職場能見度大幅提升，魅力十足，容易受到主管、上司青睞。無論是開會、參與聚會或研討會，只要勇於表達意見，就有機會被看見。

▎第1名：摩羯座

摩羯座從事有業績壓力的工作，下半年業績亨通，若先前人發生糾紛，10月16日後運勢逐漸好轉，相關問題順利化解。

財運TOP3

▎第3名：牡羊座

牡羊座下半年容易發現新商機，只要積極執行想法，有機會創造收益。在股市方面，也較容易發掘具有成長潛力的標的。

▎第2名：處女座

處女座更容易發現賺錢機會。尤其在出國旅遊或出差時，可能意外看見新商機。此外，若有轉職打算，也容易遇到加薪機會，甚至被高薪挖角。

▎第1名：獅子座

由於吉星進入本命宮，帶來強勁偏財運，無論彩券、刮刮樂，或是工作績效帶來的額外收入，都有不錯表現，不過財運雖旺，仍應做好理財規劃。此外，若有拓展業務的計畫，下半年較容易獲得機會。

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