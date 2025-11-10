2026世新大學公關營登場！ 帶領高中生探索未來方向、打造最實用的多元學習體驗

由世新大學公共關係暨廣告學系主辦的2026第十一屆公關營將於明年寒假舉辦，本次以末日冒險為主題，推出《代號：伊甸 Code: Eden》沉浸式營隊，希望透過課程、情境遊戲與團隊合作，帶領高中生認識傳播、公關與活動企劃領域，協助學生更清楚自己的興趣與未來方向。

圖片由世新大學公關營提供

世新公關營最大的特色，是由公廣系學生親自企劃與執行，學員不只是玩遊戲，而是能實際理解公關如何操作、活動如何完成。今年營隊將安排老師親授基礎傳播概念，也透過情境式任務、小組合作與創意挑戰，讓參加者在輕鬆的活動中累積思考與溝通能力，適合想了解傳播領域、行銷、公關、活動企劃，或尚在探索未來興趣的高中生參加。

圖片由世新大學公關營提供

《代號：伊甸》即日起釋出報名資訊，活動內容將陸續公開。主辦方表示，希望每位參加者都能在三天營期中找到答案，不只是玩得開心、更能帶走真正屬於自己的收穫。

如需報名或了解更多活動資訊，可至官方 Instagram 帳號@pr.codeden2026 查

詢。

公關營Instagram網址： https://www.instagram.com/pr.codeden2026?igsh=cXh2MW56eXN4eG5v

以上資訊由世新大學公關營提供