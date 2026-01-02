2026世界末日？物理學家預言：人類被擠死

▲2025年1月，象徵全球安全風險的「末日鐘」（Doomsday Clock）向前撥動1秒，距離象徵毀滅的午夜僅剩89秒。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2026年又有世界末日？已故物理學家60年前的一份研究近期被翻出，他在1960年代就預測2026年11月13日是世界末日，但原因並非戰爭或天災，而是人口爆炸「人類被擠死」。

外媒Providence Journal、ARY News報導，已故物理學家佛斯特（Heinz von Foerster）在1960年代在學術期刊的《科學》（Science）發表論文，預言人類文明將會在2020年代終結，具體日期是2026年11月13日。

佛斯特預言，終結人類文明的不是戰爭、天然災害或外星人，「我們的曾曾孫輩不會餓死，而是會被擠死」，他利用數學模型分析指出，若人類人口繼以加速的速度成長，即使能避開核戰等自我毀滅的行為，單靠「無限人口過剩」帶來的爆炸性成長，也足以讓文明自行瓦解。

而為了解決人口過剩的末日問題，佛斯特提出「人口恆定器」（peoplo-stat）的機制，透過政策手段將全球人口控制在理想水準，例如對兩個以上孩子的家庭課徵重稅等。他也警告，出生率和死亡率之間的差距每分鐘都在擴大，若不趁早控制，未來會更難挽救。

不過，佛斯特的理論在當時就已經引發學術界質疑，認為他的推論過於極端，有批評者指出，人類有固定的懷孕週期，且「指數型成長」在現實環境中很難長久維持，也沒有證據顯示2026年會世界末日。

雖然佛斯特的預言有待檢驗，但象徵全球安全風險的「末日鐘」（Doomsday Clock），已經在2025年初向前撥動1秒，距離象徵毀滅的午夜僅剩89秒，也是自1947年末日鐘設立以來，人類最接近自我毀滅的時刻。末日鐘最初旨在衡量核災風險，不過在過去20年來又增加氣候變遷、人工智慧、錯假訊息和威脅等評判標準。

