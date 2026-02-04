2026世界癌症日 北高 400公里長征 讓希望滾動全台 共倡健康台灣

【記者 王雯玲／高雄 報導】為響應 2 月 4 日「世界癌症日」，癌症希望基金會發起「健康台灣，讓希望滾動全台」北高騎行行動 。車隊自 2日由台北市政府出發後 ，由 HOPE副董事長、高雄長庚醫院教授羅盛典醫師帶領車隊歷經三天、超過 400 公里的破風長征，象徵陪伴癌友從治療走向重生，今（4）日車隊順利抵達終點高市府 。

三天騎行活動沿途各地響應的參加者近百位，僅高雄部分就突破50位，而車隊中有8位騎士全程參與挑戰，現場由高雄市長陳其邁親自迎接車隊，賴清德總統更特別錄製影片支持，中央、地方與民間同心宣示，攜手朝向「2030 年癌症死亡率降低三分之一」的目標邁進 。

今年世界癌症日主題為「United by Unique | 無獨有偶 有你有我」 在台灣，HOPE以「健康台灣，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎行挑戰來響應。賴清德總統更親自錄製影片致詞，特別向完成北高 400 多公里挑戰的羅盛典副董事長及所有 HOPE 騎士致敬，肯定其以實際行動喚起社會對癌症防治與癌後健康的重視。賴總統指出，政府正全力推動「健康台灣」願景，相關預算已由 28 億元提升至 68 億元，新增 106 萬人次篩檢服務，堅定落實「早期篩檢、早期治療」的政策方向，以期達成 2030 年前將癌症死亡率降低三分之一的目標。

賴總統也向癌友溫暖喊話：「你們並不孤單」，強調政府將持續與民間攜手，讓健康成為台灣社會前進的重要力量。

羅盛典副董事長表示，這三天 400 多公里的每一哩路，都象徵癌友在抗癌路上的獨特性與韌性 ，透過醫護與志工親自完成全程的「陪伴行動」，正是要傳遞「你並不孤單」的支持力量 。

他也分享國內外研究表示，規律且適切的運動有助於癌後恢復、減輕疲憊感，並協助癌友重建生活節奏。HOPE 自 2022 年起推動「癌後健康促進培力計畫-運動處方」，整合運動、物理治療與營養等專業，發展癌友運動專班，並已培訓超過百位專業癌症運動教練，今年更獲得 SNQ 國家品質標章肯定。

高雄市長陳其邁以親迎車隊表達對癌症防治的支持，展現高雄市作為守護市民健康的堅實後盾。配合中央推動肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，高雄市自111年7月1日推動公費肺癌篩檢，截至去年已有4萬3,102人接受篩檢，位居全國第一，其中確診個案高達 70% 為 0 至 1 期早期癌症，成功挽救無數家庭。

此外，高雄市亦全面推動六大癌症篩檢，並持續加強檳榔防制宣導；在胃癌防治上，提供 45 至 74 歲市民終身一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，持續落實「早發現、早介入」的公共衛生目標。

除了政府資源投入，民間力量同樣不可或缺。HOPE 在高雄設有「希望小站」已超過 20 年，長期為南部癌友與家庭提供全方位支持。HOPE透過專業諮詢，將艱澀醫療資訊轉化為易懂的衛教內容，協助病友做出醫療決策；並提供假髮租借、義乳補助、生育諮詢等多元資源媒合，陪伴癌友走過治療與康復的每一個階段。

高雄市政府與 HOPE 共同呼籲，隨著醫療進步提升癌症存活率，癌症照護已不再只是短期治療，而是一場全人、全程的長期支持工程。唯有從「單點治療」走向「全面支持」，正視身體後遺症、心理調適、社會角色重建與家庭負擔，才能真正回應癌症長期存活者的生活品質需求，讓希望持續在台灣各地滾動。（圖／記者王雯玲攝）