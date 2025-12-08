2026世界盃倒數！墨西哥球場旁驚見「456袋人體遺骸」

位於墨西哥哈利斯科州的阿克倫球場。（圖／路透社）





距離2026年世界盃揭幕不到200天，外媒披露，位於墨西哥哈利斯科州的阿克倫球場（Akron Stadium）周邊頻繁挖出人體遺骸，自2022年以來累計至少456袋。阿克倫球場預計承辦4場小組賽與洲際附加賽，但周邊的遺骸持續被發現，引發國際關注。

根據《Infobae》、《Latin Times》等多家外媒報導，最大宗發現地點位於拉斯阿古哈斯（Las Agujas）地區。2022年起，建築工人在興建住宅社區時，首次挖出290袋人體殘骸，搜救團體接獲通報後陸續在周邊再度找到更多遺骸，使累積數量持續上升。

「哈利斯科州尋人勇士團體」（Guerreros Buscadores de Jalisco）成員加西亞（José Raúl Servín García）受訪時表示，袋內遺骸包含「完整遺體、肢解屍體與骨骸」，部分死者死亡時間距今不到一年。

另有遺骸可追溯至2018、2020與2022年的失蹤案件。他指出，最新一次發現發生於今年9月，是由失蹤者家屬在當局陪同下挖掘出來。

外媒指出，墨西哥長期面臨治安問題與失蹤人口案件，哈利斯科州更是重災區之一。儘管當局持續介入調查、搜集資料，遺骸來源與相關案件仍有待進一步釐清。隨著世界盃倒數計時，阿克倫球場周邊的遺骸發現，已讓當地安全議題再次受到全球關注。

