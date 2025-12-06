2026世界盃分組出爐！開幕戰墨西哥對南非 晉級態勢一次看

2026年世界盃分組抽籤結果正式出爐。（圖／路透社）





2026年世界盃分組抽籤結果正式出爐，由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的本屆賽事首度擴增至48隊，分為12組進行會內賽。抽籤結果公布後，外界針對各組戰力與晉級可能進行全面分析。

A組

墨西哥、南非、南韓、歐洲附加賽D（捷克、愛爾蘭、丹麥、北馬其頓）

A組方面，地主墨西哥抽到普遍被認為相對理想的組別，同組的南韓被視為出線主要對手，而歐洲附加賽若由丹麥取得資格，本組競爭力將大幅提升。外界預測墨西哥若能在首戰擊敗南非，將有機會利用主場優勢掌控小組情勢。

B組

加拿大、歐洲附加賽A（威爾斯、波赫、義大利、北愛爾蘭）、卡達、瑞士

B組由加拿大、瑞士、卡達與歐洲附加賽A代表構成。加拿大前兩次世界盃未能取得積分，但在地主身份加持下，被認為本屆有望打破紀錄。瑞士以穩定性著稱，被視為本組最具整體戰力的隊伍，加拿大能否晉級也受到陣中核心阿方索戴維斯（Alphonso Davies）傷勢恢復狀況影響。

C組

巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

C組焦點落在巴西對摩洛哥的碰撞。巴西仍被視為奪冠熱門之一，而摩洛哥在2022年締造非洲隊最佳成績後，競爭力受到外界高度肯定。海地與蘇格蘭在此組中遭普遍認為較難撼動前兩名席次。

D組

美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C（斯洛伐克、科索沃、土耳其、羅馬尼亞）

D組則由美國、巴拉圭、澳洲及歐洲附加賽C代表組成。外界普遍認為美國抽到理想籤運，首戰對巴拉圭將直接影響整體出線布局。若最終是土耳其從附加賽突圍，本組強度將明顯上升。

E組

德國、古拉索、象牙海岸、厄瓜多

E組中，德國雖以傳統強隊身份領銜，但過去兩屆世界盃皆在小組賽提前出局，因此外界對其穩定性仍存疑。厄瓜多以強悍防守著稱，被認為有能力造成威脅；象牙海岸具有相當深度，而庫拉索則被普遍視為弱勢一方。

F組

荷蘭、日本、歐洲附加賽B（烏克蘭、瑞典、波蘭、阿爾巴尼亞）、突尼西亞

F組由荷蘭、日本、突尼西亞及歐洲附加賽B勝隊組成。荷蘭陣容完整，被視為本組奪標熱門。日本在2022年曾擊敗西班牙，外界認為本屆仍具備爆冷能力，有機會與荷蘭共同晉級。

G組

比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

G組競爭態勢較為開放。比利時與埃及在紙面戰力上領先，但伊朗的組織性與韌性也使其成為潛在黑馬。紐西蘭雖然排名較低，但過去曾在世界盃創造驚奇，仍被外界點名可能造成變數。

H組

西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭

H組則由西班牙與烏拉圭主導頭名爭奪。西班牙近年狀態穩定，而烏拉圭在新教練帶領下以高壓強度著稱。維德角和沙烏地阿拉伯被認為需在團隊運作上尋求突破。

I組

法國、塞內加爾、洲際附加賽2（玻利維亞、蘇利南、伊拉克）、挪威

I組因球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）的對決成為焦點。本組由法國、塞內加爾、挪威與洲際附加賽代表組成，被外界稱為其中一個實力密集的小組。塞內加爾與挪威之間的對戰，被認為將高度影響第二張晉級門票。

J組

阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

J組方面，衛冕軍阿根廷整體戰力仍佔大幅優勢，同組還有阿爾及利亞、奧地利與首次參賽的約旦。外界認為奧地利的高壓踢法將是阿根廷在小組賽中最具挑戰性的對手。

K組

葡萄牙、洲際附加賽1（新喀里多尼亞、牙買加、剛果民主共和國）、烏茲別克、哥倫比亞

K組由葡萄牙、哥倫比亞、烏茲別克與洲際附加賽代表構成。葡萄牙與哥倫比亞被廣泛視為本組兩支最有機會晉級的隊伍，而外界也關注40歲的C羅羅納度（Cristiano Ronaldo）能否迎來生涯最後一次世界盃。

L組

英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬

L組中，英格蘭再度與2018年淘汰他們的克羅埃西亞同組，迦納也具備攪動局勢的能力。巴拿馬力求改善上屆初參賽成績。外界普遍認為英格蘭仍以小組第一為主要目標。

本屆世界盃將於明年6月開踢，在48隊參賽的新賽制下，小組賽競爭形式更加多元，多場傳統強權與新興隊伍的對決也被視為本屆最大看點之一。

