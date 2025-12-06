2026世界盃分組賽抽籤！I組「死亡之組」集結2018冠軍法國、挪威

美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦的2026年世界盃足球賽，5日在華府舉辦48強抽籤儀式，三國領導人都親自出席，美國總統川普還獲頒國際足球總會新設立的和平獎，這個獎項在「表揚團結人民、為未來世代帶來希望的傑出人士所做的巨大努力」。

國際足總表示，川普採取的種種終戰行動，絕對配得上首屆獎項，川普則說獲獎是他一生中最偉大的榮譽之一。

而在賽事分組方面， I組被視為「死亡之組」，有2018年冠軍法國、挪威、塞內加爾，以及一支附加賽勝出隊伍。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

