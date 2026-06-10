2026世界盃台視強勢轉播！ 黃金陣容解析48強大賽

台視轉播「2026FIFA世界盃」，邀來10位國內知名主播球評，組成堅強轉播團隊。（圖／台視提供）

國際足壇巔峰賽事「2026FIFA世界盃」，將於6月點燃戰火，台視將從6月12日起至7月20日於台視主頻轉播18場小組賽、16強賽、半準決賽、準決賽、季軍賽及冠軍賽，並於晚間10點重播精彩賽事。陪伴球迷們一同見證世界足壇一流好手挑戰世界盃的精彩過程。

為打造最專業、最具臨場感的觀賽饗宴，台視推出由林煒珽、陳亞理、常富寧、田鴻魁、鄭先萌、李弘斌、傑拉德、黃天佑、蔡宜瑾及羅伊等10位國內知名主播球評，組成堅強轉播團隊，以專業精準的播報功力為核心，從參賽48國隊伍的球風腳法、攻守陣形到戰術佈局，全方位解析關鍵賽事，帶領觀眾深入精彩的經典對決，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。

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「2026FIFA世界盃」由美國、加拿大與墨西哥3國聯合主辦，不僅是世足史上首次，也是規模最大的一屆。資深主播林煒珽強調：「本屆世界盃由三國共同舉辦，跨越多個時區和地理條件，各隊都要面臨非常嚴苛的舟車勞頓考驗，而且比賽整體時間比以往多出一個禮拜，剛結束職聯賽季的球員們體力還有多少油量、影響巨大。」

資深主播陳亞理則表示：「這屆世界盃在賽制上有很大改變，在過去32隊的世界盃，小組賽結束後直接進入16強。但2026年賽程被完全拉長，新增32強淘汰賽，淘汰賽階段多出整整一輪，使得強權落馬的爆冷機會大幅增加，除了小組賽階段各組的前2名可以直接晉級外，12個小組中『成績最好的8個第三名』也能挺進下一輪，這樣的賽制改變會讓參賽各國的戰術策略改變。」

兩位資深主播也分別指出本屆的觀賽重點，林煒珽強調球員的世代交替：「39歲的梅西和41歲的C羅肯定是最後一舞，巴西的內馬爾也已經34歲，新生代的巨星姆巴佩要尋求第二座冠軍盃，英超進球機器哈蘭德終於踢進會內賽，還有西班牙18歲神童雅馬爾能否即使趕上開賽、都是焦點。」陳亞理也強調：「新的賽制改變會讓參賽各國的戰術策略改變，這意味著過去如德國、烏拉圭等在2022年因小組第三慘遭淘汰的強權，在新賽制下將有極大機會存活，球隊在小組賽可能採取更保守、精算進球數的『鐵桶陣』戰術。」

台視轉播「2026FIFA世界盃」，邀來10位國內知名主播球評，組成堅強轉播團隊。（圖／台視提供）

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