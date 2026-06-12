2026世界盃奪冠賠率出爐！西班牙、法國最被看好 「這隊」成人氣黑馬
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
2026年世界盃足球賽（FIFA）於12日正式開賽，各大博彩公司開出最新賠率。其中歐洲勁旅西班牙與法國不僅被各大博彩公司視為奪冠熱門，也成為投注市場最受青睞的兩支球隊。不過，由於本屆賽事在美國、加拿大與墨西哥共同舉辦，美國隊也意外成為投注市場的「人氣黑馬」。
根據各大博彩公司開出的最新賠率，西班牙與法國被一致視為本屆最大奪冠熱門，兩隊平均賠率約落在5.5至6.5之間。西班牙挾帶歐洲盃冠軍光環，加上亞馬爾（Lamine Yamal）、佩德里（Pedri）等新生代球星坐鎮；法國則擁有姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的豪華陣容，雙方被外界視為最有機會問鼎大力神盃的隊伍。
排名第三的英格蘭平均賠率約為6.5至7.5，雖然近年國際大賽屢次與冠軍擦身而過，但完整的陣容深度與穩定戰績，仍讓市場保持高度信心。相較之下，南美雙雄巴西與阿根廷則以8至9倍左右的賠率並列第二集團。衛冕軍阿根廷希望完成連霸壯舉，而巴西則期待在新任主帥帶領下重返世界之巔。
另一個值得關注的焦點則是葡萄牙與德國。葡萄牙平均賠率約10至15倍，陣中兼具經驗與新生代戰力，被不少分析師視為最具爆發力的黑馬；德國則以12至14倍賠率排名第七，儘管近兩屆世界盃表現不如預期，但深厚的足球底蘊依舊讓外界不敢低估其競爭力。
至於荷蘭、挪威與比利時則被歸類為第二波爭冠勢力。其中挪威在哈蘭德（Erling Haaland）領軍下首度躋身熱門名單前段班，也被視為本屆最有機會上演驚奇的隊伍之一。隨著48隊新賽制首度登場，比賽場次增加也讓賽事變數大幅提升。從目前市場賠率來看，冠軍爭奪戰仍以西班牙、法國及英格蘭為主軸，但世界盃向來不乏黑馬傳奇，最終誰能笑捧大力神盃，仍有待賽場驗證。
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