2026世界盃將開踢！墨西哥總統批教師抗議是「挑釁」
2026世界盃將開踢！墨西哥總統批教師抗議是「挑釁」
2026年世界盃足球賽即將在墨西哥揭開序幕，然而當地教師工會卻選在墨西哥市的球迷區附近紮營抗議。墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 週二對此重砲批評，指責抗議行動是刻意的「挑釁」，意圖在國際賽事期間營造社會動盪的假象。
隨著2026年世界盃足球賽（World Cup）開幕戰即將在週四登場，由墨西哥對陣南非，主辦國墨西哥卻面臨內部抗議壓力。墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 指出，教師工會（CNTE）選擇在墨西哥市中心的球迷區附近紮營，這種行為令人費解且具挑釁意味，彷彿在向世界宣告「看墨西哥的情況有多糟」。
儘管抗議活動持續，Claudia Sheinbaum 強調開幕賽的進行「絕對有保障」。然而，教師工會的訴求不僅限於加薪與撤回退休金法案，本次大規模示威還加入了「失蹤者」家屬。這些家屬聲稱其親人遭到當局或犯罪集團殺害或綁架，希望藉由國際賽事的關注度，要求政府正視治安與人權問題。
事實上，這場抗爭已持續一段時間。6月1日，警方曾於憲法廣場（Zocalo）附近的金屬圍欄處，動用橡膠子彈與催淚瓦斯驅散示威教師。Claudia Sheinbaum 對此表示，抗議者試圖營造墨西哥正處於大規模社會動亂的假象，但這並非事實，政府認為工會提出的部分要求在財政上並不可行。
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