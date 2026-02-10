2026世界盃維安 墨西哥將出動機器狗

墨西哥當局9日表示，在今年夏天舉行2026年世界盃足球賽(2026 World Cup)期間，將會出動機器狗來協助墨西哥警方打擊犯罪。

這款4條腿的機器人被設計來進入危險區域並且直播影像，好讓維安人員能在世足賽期間，在採取行動之前先進行觀察。

由墨西哥、美國和加拿大共同主辦的2026世界盃，將於6月11日至7月19日舉行。

瓜達魯普(Guadalupe)市議會斥資250萬披索(14.5萬美元)打造了這批仿生機器人。瓜達魯普是蒙特雷(Monterrey)大都會區的一部份，也是世足賽的舉辦場地之一。

當地政府公布的影片顯示，其中一具機器狗用它的4條腿通過廢棄的建築物，並且有些困難的爬上階梯。畫面中可以看到，機器狗正在向一群跟在後頭的警察傳送即時影像。

瓜達魯普市長賈西亞(Hector Garcia)表示，這些機器狗旨在「支援警力進行初步干預…以保護警察的人身安全」，它們將在發生衝突時出動。