2026世界盃足球賽首日 墨西哥擊退南非、韓國逆轉勝捷克

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記者陳彥陵／綜合報導

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）今（12）日正式開踢， A組首日賽事中，由地主墨西哥以2比0力克南非，為隊史在世界盃開幕戰的首勝；韓國隊則在先失1球情況下連進2球，以2比1逆轉擊敗捷克，雙雙拿下小組賽首勝。

本屆世界盃足球賽共有48支隊伍參賽，由墨西哥、美國、加拿大共同主辦，總計將舉行104場賽事，開幕戰今日在墨西哥市阿茲特克球場（Azteca Stadium）舉行；地主墨西哥在主場球迷助威下展現強勢表現，成功擊敗暌違16年重返世界盃舞臺的南非隊，為本屆賽事寫下精采開端。

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墨西哥開賽後即掌握主動權，第9分鐘昆諾斯（Julian Quinones）把握南非後防混亂破門，踢進本屆世界盃首顆進球；下半場進行至49分鐘時，墨西哥古提瑞茲（Brian Gutierrez）取得單刀機會，防守的南非球員西索爾（Sphephelo Sithole）只好自後方犯規，吞下本屆世界盃首張紅牌，讓球隊陷入10人應戰劣勢；接著，墨西哥希梅內斯（Raul Jimenez）於第67分鐘頭槌破網擴大領先，最終墨西哥以2比0獲勝，拿下隊史世界盃開幕戰首勝。

另一場Ａ組賽事，捷克第59分鐘靠克瑞奇（Ladislav Krejci）頭槌建功率先破門，但韓國隨即展開反擊。第67分鐘黃仁範禁區內巧射扳平比分，第80分鐘再送出助攻，由替補上陣的吳賢揆門前勁射破網，幫助韓國以2比1逆轉捷克，取得預賽開門紅。

此外，賽前開幕典禮同樣吸引目光，流行樂天后夏奇拉（Shakira）與奈及利亞歌手伯納男孩（Burna Boy）在阿茲特克體育場演唱本屆世界盃官方主題曲〈Dai Dai〉掀高潮，現場觀眾熱烈歡呼，為賽事揭開序幕。

明日賽事方面，小組賽Ｂ組將於臺灣時間凌晨3時在多倫多BMO球場登場，由主辦國之一的加拿大對上歐洲勁旅波士尼亞與赫塞哥維納；Ｄ組賽事則於臺灣時間早上9時在洛杉磯SoFi體育場舉行，由東道主美國隊迎戰南美勁旅巴拉圭。

墨西哥昆諾斯（Julian Quinones）在開賽9分鐘後，趁南非後防混亂踢進本屆世界盃第1球。（達志影像／美聯社）

韓國隊黃仁範在比賽進行到第67分鐘時，在禁區內巧射扳平與捷克比分。（達志影像／美聯社）

2026年世界盃足球賽開幕式，由流行樂天后夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩獻唱。（達志影像／美聯社）