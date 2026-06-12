2026世界盃開踢！高空酒吧無限暢飲、百威打造觀賽派對、星巴克推足球杯款

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（圖／品牌提供）

四年一度的FIFA世界盃足球賽熱血引爆！隨著2026世界盃正式開踢，全球球迷再度進入足球狂熱模式，無論是熬夜守候精彩賽事、揪朋友一起看球，還是穿上球衣為支持的國家隊加油，整個夏天都瀰漫著濃濃的世足氛圍。看準這波觀賽熱潮，不少品牌也紛紛推出限定活動與應援優惠，從飯店高空酒吧打造觀賽派對、美式啤酒品牌推出世足限定包裝與主題空間，到咖啡品牌推出足球元素周邊及話題飲品，讓球迷不只看球，更能把熱血激情延伸到日常生活。今年無論是想和好友相約餐酒館狂歡、到戶外觀賽同樂，還是在咖啡香與美食陪伴下享受比賽，都有滿滿應援提案陪你一起迎接這場全球最受矚目的足球盛會。

1.台中Moxy酒店

台中Moxy酒店18樓高空餐酒館Rooftop XOXO Bistro於6月11日起至7月19日規劃「世足暢飲盃」活動，每日晚間9點至11點推出限定酒單無限暢飲方案，每位980元。住宿房客或身著球衣入場點購暢飲方案，即可享每位現折100元優惠；暢飲期間加點餐食再享8折優惠，讓球迷在觀賽之餘，也能盡情享受餐酒館精心準備的美食與調酒。除了暢飲優惠，點購暢飲方案者還可參加冠軍預測活動，成功預測世界盃得主即可參加幸運大抽獎，有機會抽得新竹喜來登住宿券、台中Moxy住宿券、逢甲商旅住宿券及高空餐酒館Rooftop XOXO Bistro餐飲抵用券等好禮。

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此外，賽事期間入住Moxy之房客，每房可獲贈世足雙重好禮，包括「世足刮刮卡」及「世足預測券」，只要精準預測每日比賽的獲勝隊伍，就有機會抽中Moxy周邊精品或趣味驚喜好禮；同時，「世足刮刮卡」則提供高空餐酒館Rooftop XOXO Bistro「世足暢飲盃」方案5折優惠及餐點8折優惠等觀賽好禮，讓旅客從入住開始就能感受世界盃熱潮。

（圖／品牌提供）

2.百威啤酒

今年適逢百威與FIFA合作滿40周年，品牌也以「喝百威為世足乾杯 THIS BUD’S FOR GOAL」為主題，邀請球迷一起感受世界盃熱血氛圍。同步推出FIFA世界盃限定罐，邀請足球傳奇梅西（Lionel Messi）與挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）擔任全球品牌大使，限定包裝即日起於全台通路陸續上市。此外，品牌也推出酒杯、杯墊、球衣抱枕、保冰包等多款世足主題收藏周邊，消費者於指定通路購買百威啤酒即有機會獲得。

為打造沉浸式觀賽體驗，百威將於6月11日至7月20日在台北花博圓山園區MAJI²打造期間限定世足主題空間，設置大型轉播螢幕與足球互動裝置，讓球迷感受現場觀賽魅力。此外，百威也攜手TGI FRIDAYS推出期間限定「瘋足球應援分享餐」，並與必勝客合作推出百威加購優惠及限定贈品，讓球迷無論是在餐廳聚會或居家看球，都能一邊享受美食、一邊為喜愛的球隊熱情應援。

（圖／品牌提供）

3.星巴克

星巴克以「TEAM STARBUCKS」為概念推出「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」、雲朵泡泡美式咖啡系列及限量足球主題貼紙活動。化身今夏最萌應援員的Bearista小熊，換上足球造型躍上玻璃TOGO冷水杯，透明杯身結合立體公仔設計，讓陪伴顧客日常生活的Bearista小熊充滿活力現身，無論搭配咖啡、星冰樂或沁涼飲品，都能展現不同風格與趣味。隨著飲品色彩變化，小熊彷彿置身球場之中，成為兼具收藏價值與拍照魅力的話題單品，預計掀起今夏新一波社群曬杯熱潮。

除了收藏話題，星巴克同步推薦今夏人氣飲品「雲朵泡泡美式咖啡」系列，將醇厚咖啡瞬間注入輕盈氣泡之中，創造如雲朵般綿密柔滑的泡沫口感，不僅帶來全新的咖啡體驗，更以層次豐富的視覺效果成為社群熱門打卡飲品。無論是觀賽、聚會或午後提神，都能成為陪伴夏日時光的最佳夥伴。

（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

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