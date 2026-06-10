2026世界盃／世界盃將開踢 墨西哥示威者封鎖開幕賽球場外大道

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

墨西哥9日一場抗議活動封鎖了通往墨西哥市(Mexico City)艾茲提卡球場(Azteca Stadium)的一條大道，持續數小時之久。而距離2026年世界盃在該球場開踢僅剩幾天。

在足球迷湧入世界盃聯合主辦國家美國、加拿大和墨西哥的此際，這個中美洲國家正努力應對首都混亂的教師抗議活動。

數千人參加了9日的示威抗議。這場抗議是由一個自「全國教育工作者協調會」(CNTE)教師工會分裂出來的團體領導，此前一週，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)稱抗議活動是「挑釁」。

廣告 廣告

她在一場記者會上表示：「彷彿在說，『看看墨西哥的局勢多糟糕』。」

警方的路障阻止了示威者抵達艾茲提卡球場，這裡將於11日舉辦世界盃開幕賽。

數千名員警部署在現場，球場週遭也設置了混凝土路障。抗議者在街頭集會約3小時候散去。

墨西哥市治安負責人巴斯克斯(Pablo Vazquez)在一份聲明中表示，抗議活動一直保持和平。

2026年的足球世界盃是迄今後勤保障最複雜的一屆。

全球眾多電視觀眾將收看開幕式及墨西哥對南非的開幕戰。

墨西哥仍在加緊完成地鐵站和主要機場的翻新，以迎接世界盃的到來。