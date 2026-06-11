2026世界盃／世界盃開踢在即 美駐墨使館發佈旅遊警告

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世界盃即將開踢之際，美國駐墨西哥大使館向旅客發出警告，提醒前往墨西哥可能有安全隱患。

美國駐墨西哥大使館9日在社群媒體上發文，建議潛在旅客「出行前查看最新的旅遊警告等級和風險資訊」。

美國國務院對墨西哥各州和墨西哥市(Mexico City)分別發佈了個別的旅行警告級別，從1級(採取正常預防措施)、2級(提高警惕)、3級(重新考慮出行)到4級(不要出行)。

世界盃賽事將在墨西哥3個地方舉行，其中一個地點哈里斯科州(Jalisco)瓜達拉哈拉(Guadalajara)近郊的薩波潘(Zapopan)，被列為3級警告地區。

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另兩個世界盃主辦城市墨西哥市和新利昂州(Nuevo Leon)蒙特雷(Monterrey)附近的瓜達魯普(Guadalupe)，被列為2級警告地區。

美國國務院對墨西哥的整體旅遊警告指出，該國存在恐怖主義、犯罪及綁架或被劫持成為人質的風險。建議美國公民在入夜後不要往返於各個城市之間，不要在街上攔計程車，並避免單獨旅行，尤其是在偏遠地區。

墨西哥國家隊的3場小組賽事，有2場在墨西哥市進行，包括今天(11日)對南非的開幕戰。第三場比賽則在薩波潘舉行。整體而言，墨西哥將舉辦13場世界盃賽事，最終以兩場32強賽事和一場16強賽作結束。

美國隊的小組賽事階段將不會在墨西哥踢任何比賽。(編輯：鍾錦隆)