2026世界盃》全球足球迷怒了！ FIFA讓步供參賽國60美元特價門票

2026世界盃足球賽票價結構遭到全球球迷抨擊，如今FIFA為各參賽國死忠球迷推出60美元特價門票。

2026世界盃足球賽票價結構受到批評，國際足總FIFA如今推出少量「更實惠」的門票，票價60美元，不到1900台幣，適用於全部104場比賽。（戚海倫報導）

全球足球迷對明年世界盃票價「高得離譜」強烈反彈，國際足總決定，大幅降低部分世界盃門票價格，讓一些球隊最死忠的球迷能以60美元的票價觀看決賽，而不是像先前、要支付4185美元。

美國有線電視新聞網CNN報導，國際足總宣布，在北美舉行的世界盃，每場比賽都會提供60美元的特價門票，這些票將發放給參賽球隊所屬的國家足球協會。這些國家的足協將決定，如何將這些門票分配給先前在主客場比賽都到場觀賽的忠實球迷。

CNN報導，國際足總沒有具體說明為何要大幅改變策略，但表示，降低票價目的在進一步支持球迷跟隨國家隊參加整個賽事。這屆北美世界盃，將是第一屆有48隊參賽的世界盃，先前是32隊，預計將為國際足總帶來至少100億美元的收入。