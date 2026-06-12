2026世界盃／南韓2:1險勝捷克 拿下小組賽首勝

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法新社報導，南韓隊11日在世界盃A組分組賽事中取得開門紅，以2比1驚險擊敗捷克隊。

南韓在這場比賽錯失不少得分機會，一直到第80分鐘才由替補出賽的吳賢揆(Oh Hyeon-gyu)在沒有滿座的瓜達拉哈拉體育場(Guadalajara)攻進關鍵的超前分。

南韓陣中大將孫興慜(Son Heung-min)主導了上半場攻勢，並多次試圖射門卻未能進球。這是他職業生涯第四次征戰世界盃。

雖然兩隊上半場都未能破網得分，但到了下半場，捷克率先打破僵局，由克瑞奇(Ladislav Krejci)先馳得點，助捷克取得1比0領先。

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南韓也不甘示弱，在第67分鐘由黃仁範(Hwang In-beom)突破捷克守門員柯瓦蘭(Matek Kovar)的防守進球，扳平了戰局。

在吳賢揆於第80分鐘攻進關鍵一球後，南韓死守戰果，保住了2比1的領先，搶下小組賽首勝。

南韓下一戰將在18日面對主辦國之一的墨西哥。墨西哥在A組開幕賽以2比0擊敗南非。

至於捷克，則將於同一天在亞特蘭大對決南非。(編輯：陳文蔚)