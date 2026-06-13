2026世界盃／巴西首戰迎戰強敵摩洛哥 內馬爾將因傷缺席

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巴西總教練安切洛蒂(Carlo Ancelotti)12日表示，傳奇球星內馬爾(Neymar)因為小腿肚受傷，將缺席巴西隊的首場世界盃小組賽。

安切洛蒂說，內馬爾正在努力儘快復元，「我們希望他能在下週恢復全面訓練」。

巴西這次世界盃被分在C組，而且首戰就是一場硬仗，他們面對的是2022年世界盃四強的摩洛哥，這將是分組賽中唯一一場目前世界前10強的硬碰硬。根據國際足球總會(FIFA)的世界排名，巴西排名第六，摩洛哥第八。

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內馬爾上次上場是5月17日代表桑托斯隊(Santos)在巴西聯賽中出賽，他因為傷勢的關係，缺席了巴西隊的所有世界盃熱身賽。巴西足協最近表示，這位34歲的球員正在逐漸復元。

一旦內馬爾能夠出賽，他將成為第九位參加4屆世界盃的巴西球員，加入比利(Pele)和羅納度(Ronaldo)等球星的行列。

在這之前，內馬爾已經踢過2014、2018與2022年世界盃。

除此之外，這也是內馬爾第三次在世界盃因為受傷而缺席至少1場比賽。 (編輯:柳向華)