2026世界盃／拋開伊波拉疫情陰影 民主剛果代表隊抵美

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法新社報導，身穿有著豹紋飾帶的優雅黑色西裝、帶著黑色提包，剛果民主共和國(簡稱民主剛果)的世界盃代表隊12日抵達休士頓，儘管伊波拉(Ebola)疫情的相關限制措施使得這個國家的球迷無法到場觀賽。

世界衛生組織(WHO)官員12日警告，這場肆虐民主剛果東部的致命疫情仍在持續蔓延。

截至11日，在136起死亡病例和676起確診病例中檢測到罕見的邦迪布吉歐病毒株(Bundibugyo strain)。伊波拉病毒沒有疫苗或療法。

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儘管疫情令人心碎，但抵達喬治布希休士頓洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)的民主剛果代表隊，吸引了眾人目光。

效力於英格蘭足球超級聯賽西漢姆聯隊(West Ham United)的民主剛果球星比薩卡(Aaron Wan-Bissaka)告訴法新社，他們的入境沒有遭遇任何問題。

美國在准許球員入境之前，已要求他們在比利時進行為期21天的隔離。

剛果僑民則已準備好要為球員加油，他們指出，大多數球迷負擔不了除了世足賽的門票與旅費之外，還有21天的隔離費用。

休士頓的剛果社區領袖伊普沃(Marcus Epwo)表示，受到伊波拉疫情的限制，一般球迷都無法前來觀賽。

民主剛果上次參加世界盃是在1974年，當時他們的國家名稱是薩伊(Zaire)。