2026世界盃》一日球迷必看懶人包 越位、自由球、12碼罰球圖解
2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日點燃戰火，不論你是資深球迷，還是一日球迷，都能一起加入這場全球狂歡的足球盛宴。本文整理足球賽觀賽必備知識，讓足球新手快速掌握比賽看點。
世界盃首度擴編48隊 史上最大規模開踢
本界世界盃將48隊將分成12個小組、每組4隊進行單循環賽。小組賽採積分制，贏球可獲3分、和局1分、輸球0分，沒有延長賽。各組前兩名加上8支成績最佳的第三名球隊，共32隊晉級淘汰賽。
若小組積分相同，將依序比較相關球隊對戰積分、對戰淨勝球、對戰進球數、總淨勝球、總進球數及公平競賽積分等條件決定排名。
進入淘汰賽後，將依序進行32強、16強、8強、4強、季軍賽及決賽。若90分鐘正規時間踢平，將進行30分鐘延長賽，仍無法分出勝負，則透過PK大戰決定晉級者。
足球場上的小禁區、大禁區是什麼？
足球比賽時間90分鐘，分上下半場進行，每場45分鐘，比賽計時不會停止，但會算上傷停的補時的時間，中場休息15分鐘。每隊球場上可派出11名球員，包括1名守門員。
國際性賽事的足球場地，長度應該介乎100至110公尺（110至120碼），寬度則應介乎64至75公尺（70至80碼），由兩條較長的邊線與兩條較短的球門線（或稱底線）圍成的一個長方形。
球場中央的中圈，為開球時使用，非開球一方的球員必須在中圈以外。球迷最常聽到的「小禁區」，正式名稱為球門區（Goal Area）；而俗稱「大禁區」的罰球區（Penalty Area），守門員可以用手碰球的範圍，也是12碼判罰的重要區域。
此外，球場四個角落設有角球區域，供角球開踢使用。
出界球怎麼判？
足球比賽中，只要整顆球完全越過邊線或底線，無論是在空中或地面，都算球出界；同理，進球需要整顆球越過球門線。
若被判定為出界，就會依照最後觸球的球員及位置決定重新開始比賽的方式。
當球從邊線出界時，由最後觸球球員的對方在出界位置擲界外球；若球越過底線且最後碰到球的是進攻方球員，則由防守方在球門區內開出球門球；若球越過底線前最後碰到的是防守方球員，則由進攻方在出界那一側的角球區發角球重新開始比賽。
越位是什麼？ 足球最難懂規則
越位一直是足球規則中最讓新手困惑的一項。
簡單來說，當隊友傳球瞬間，接球球員若位於對方半場，且比球與對方倒數第二名防守球員更接近球門線，就可能處於越位位置。
另外，如果隊友傳球時進攻球員沒有超越防線，當隊友踢出那一刻，進攻球員靠速度「超車」對手去接球，這不算越位。
不過，站在越位位置本身並不犯規，只有當球員實際參與進攻、干擾防守球員，或從越位位置獲得利益時，裁判才會吹判越位犯規。
值得注意的是，若球員直接接獲界外球、角球或球門球，則不構成越位犯規。
自由球、12碼罰球與PK大戰有何不同？
直接自由球通常來自禁區外犯下推人、踢人、衝撞等肢體違規，判攻方在犯規地點直接射門，防守方可在距離球10碼外排成人牆阻擋射門；而間接自由球則是越位、無肢體接觸等違規，罰球的概念與直接自由球相同，但攻方必須經其他球員碰球後才能進球得分。
而當防守方在自己的禁區內對進攻方犯下任何可判「直接自由球」的犯規時，就會被判12碼罰球。主罰球員需將球向前踢出，而守門員在踢球瞬間至少須有一部分腳掌接觸球門線。
PK大戰則是在淘汰賽的延長賽結束後還是無法分出勝負時進行，每隊以12碼罰球的概念各踢5球，輪流進行，一人不得連續踢兩球，進球多的一隊獲勝。若5輪踢完分數相同，則進行驟死賽，從第6輪開始，一球定生死。
換人規則有什麼要注意？
比賽進行中每隊每場最多可更換5名球員，並有3次換人機會，中場休息時換人換人不計次數但計名額。
若進入延長賽，每隊可額外獲得1個換人名額及1次換人機會。此外，若球員疑似腦震盪，也可啟動額外的永久性腦震盪換人制度。
另外，若球員因傷接受檢查或受傷導致比賽中斷，原則上必須先離場，待比賽重新開始滿1分鐘後才能返回。不過若是因對手犯規受傷且犯規者因此吃牌，則不受此限制。
黃牌、紅牌差在哪？
黃牌代表警告，常見原因包括拖延時間、對裁判判決表示異議、非運動精神行為或持續犯規等。
紅牌則代表立即驅逐離場，包括嚴重犯規、暴力行為、故意破壞明顯進球機會、使用侮辱性言語或同場累積兩張黃牌等情況。
此外，球員若在兩場不同賽事累積兩張黃牌，下一場比賽將自動停賽，黃牌紀錄將在小組賽結束後及八強賽結束後分別進行「歸零」。
延伸閱讀
其他人也在看
美加墨世界盃》加拿大開幕戰前瞻 地主隊首戰不容有失 波赫盼延續黑馬氣勢
2026世界盃小組賽B組即將於台灣時間13日點燃戰火，由東道主之一的加拿大在多倫多BMO Field迎戰波士尼亞與赫塞哥維納。對兩隊而言，這場比賽都可能成為爭奪淘汰賽門票的關鍵戰役。
T1輸了！HLE搶下MSI季中賽首張門票，Zeka熬八年「首次圓夢」
《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽的 Road to MSI 賽事已經進行到最後兩輪，四支隊伍要相互爭奪兩張通往 MSI 季中邀請賽的參賽門票。第三輪首先進行的是 HLE 與 T1 的晉級關鍵戰，勝者可以率先晉級；落敗隊伍則需要另外對上 GEN 與 KT 其中一支隊伍。結果這個系列賽裡 HLE 延續了第 1 - 2 輪例行賽的良好狀態，以 3：1 擊敗 T1 同時獲得 MSI 第一種子與 EWC 的參賽資格。
三人跑團跑上國道!? 國道駕駛直擊"雨中狂奔"看傻眼
南部中心／莊舒婷、鄧山田 高雄市報導到底是跑步還是在玩命？有駕駛人11日晚上在國道上發現，有三個人竟然頂著細雨在路肩慢跑，民眾直呼這種把國道當賽道的行為實在太誇張，不過警方獲報到場已不見人影，現在還要調約監視器，釐清整起事件。
法官放行！川普80大壽將在白宮草坪辦UFC格鬥賽
美國聯邦法官駁回民眾訴訟，允許總統川普於週日在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事。當天適逢川普80歲生日，儘管原告指控該商業活動「極度腐敗」且未獲國會授權，法官仍放行讓比賽如期舉行。
卡巴迪／女子東亞盃6月26日開戰 中華隊備戰亞運
2026年第二屆東亞盃女子卡巴迪錦標賽將於26日至30日在台北市立大學博愛校區開幕，作為東道主的中華隊，期望可以透過實戰經驗，為名古屋亞運做準備。
2026世足賽賽程：6月13日美國、加拿大開幕戰時間、直播轉播線上看管道總整理 重點一次看！【2026年國際足總世界盃】
2026年第23屆國際足總世界盃於台灣時間6月12日至7月20日舉行，48支球隊角逐大力神盃。
【懶人包】2026世界盃開踢 分組、轉播平台、開幕表演、奪冠熱門一次看
2026年世界盃足球賽將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，開幕戰將於台灣時間6月12日（五）凌晨3點登場，由地主墨西哥對上南非。本屆世界盃首度擴軍至48隊，總場次增加至104場，台灣
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
2026世界盃奪冠賠率出爐！西班牙、法國最被看好 「這隊」意外成人氣黑馬
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2026年世界盃足球賽（FIFA）於12日正式開賽，各大博彩公司開出最新賠率。其中歐洲勁旅西班牙與法國不僅被各大博彩公司...
網球》延續法網女雙4強的氣勢 台日地虎組合梁恩碩／青山修子成功晉決賽
延續在法網打進女雙4強的氣勢，梁恩碩／青山修子的台日地虎組合今在屬WTA250荷蘭的利貝馬公開賽（Libéma Open）雙打4強中以打到第二盤4比1領先時，因對手德西烏克（Anastasia Dețiuc，捷克）／克羅瑪查娃(Irina Khromacheva，俄羅斯)受傷棄賽順利晉決賽，明晚將與妮爾(Ingrid Neel，愛沙尼亞)／歐爾莫絲(Giuliana Olmos，墨西哥)爭冠。梁恩碩／青山修子挾著上周在法網的精采表現，延續在貝馬公開賽打出佳績，今在4強遭遇捷克、俄羅斯組合，但台日組合今在第一盤一開始就有突出的表現，對手首個開局就被破發，但第4局就被回破以2比2平手，幸好台日組合第5、7局接連二度破發，雖然第8局被回破一局，所幸第10局關門成功後，順利以6比4先拿下第一盤。第二盤前兩局互破，但梁恩碩的台日組合接著又在第3、5局又連續破發，順利取得4比1領先時，結果對手因傷退賽，讓梁恩碩的台日組合順利拿下勝利，取得明天女雙決賽資格。更多新聞推薦• 更多》台灣軍團最新報導
「世足女王」夏奇拉氣勢拉滿 唱跳嗨翻世界盃！4度登台「這首神曲」最對味
2026年世界盃足球賽台灣時間12日正式開踢，國際樂壇巨星夏奇拉（Shakira）登場表演成為賽前亮點。她與奈及利亞歌手伯納男孩（Burna Boy）獻唱本屆世界盃官方主題曲〈Dai Dai〉，現場觀眾紛紛起立歡呼。
世足》張政禹「略懂」世界盃看好西班牙 笑稱法國因姆巴佩玄學不妙
中華職棒味全龍張政禹雖是資深NBA球迷，近期除了關注NBA總冠軍賽，對於已經開踢的2026國際足總世界盃自稱「略懂！略懂！」，談到本屆賽事奪冠熱門，他開玩笑的則以「玄學」角度去分享，「反正不是法國，因為姆巴佩（Kylian Mbappé）好像沒有冠軍命。」
周興哲《歌手2026》遭淘汰！那英當場崩潰喊「怎麼搞的」全場震驚
中國音樂競賽節目《歌手2026》最新一集迎來「月度決賽制」，賽制首次升級，7位歌手同台競演後將直接淘汰3人，戰況激烈，也讓現場氣氛相當緊繃。本集賽事中，齊豫、周興哲、竇靖童、胡彥斌等人同場較勁。經過多輪評選後，製作單位宣布阿爾伯特斯塔納伊（Albert Stanaj）與台灣歌手周興哲率先遭到淘汰，止步本輪賽事，讓不少觀眾感到意外。林宜君
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
AI股還能抱下去嗎？謝金河點出觀察指標：不要極端預測
近期美股與包含台股的亞洲股市因美國就業數據、博通新一季財報等因素發生劇烈震盪，引發不少投資人憂心股市未來走向。對此，財信傳媒董事長謝金河在網路節目《老謝開講》中表示，股市在累積如此大的漲幅後，市場有必要修正過大漲幅，投資人在觀察市場變化時，應盡量保持中性，不要過度極端預測。謝金河說明，博通上一季的財報營業額達221.9億美元（約新台幣7019億2100萬元）......
川普怒轟伊朗說謊！美伊停戰協議各執一詞淪羅生門
美國總統川普日前在社群平台痛批，伊朗官方宣稱的停戰協議版本根本是「假新聞」，與雙方書面協議完全不符。白宮強調伊朗必須拆除核武計畫，但伊朗官方媒體卻強烈否認，雙方各執一詞，讓這場停戰協議陷入羅生門。
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
權喜原跳舞「肘擊林襄200萬臉蛋」 粉絲笑虧要申請保險了
韓籍啦啦隊女神權喜原加盟味全龍啦啦隊「小龍女」後，憑藉甜美外型與活潑個性迅速圈粉，人氣持續攀升。今（12日）原定在天母棒球場舉行的賽事，因北部持續豪雨影響宣布延期。不過即便無法正常開賽，小龍女們依舊沒讓粉絲失望，權喜原更與人氣隊友林襄拍攝熱門手勢舞短影音，搞笑互動瞬間掀起熱議。
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩51組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。派彩結果，頭獎槓龜； 貳獎1注中獎，獎金新台幣265萬359元。百萬元的中獎號碼請上台彩官網查詢，本期計51組促銷獎項無人中獎，將於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
2026年世界盃開幕！天后夏奇拉壓軸演出狀態依舊 球迷驚呼：這真的49歲嗎
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2026年世界盃足球賽（FIFA）12日在墨西哥正式揭開序幕，其中開幕典禮最受矚目的，無疑是天后夏奇拉（Shakira）的壓軸演...