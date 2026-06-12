2026世界盃》一日球迷必看懶人包 越位、自由球、12碼罰球圖解

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日點燃戰火，不論你是資深球迷，還是一日球迷，都能一起加入這場全球狂歡的足球盛宴。本文整理足球賽觀賽必備知識，讓足球新手快速掌握比賽看點。

世界盃首度擴編48隊 史上最大規模開踢

本界世界盃將48隊將分成12個小組、每組4隊進行單循環賽。小組賽採積分制，贏球可獲3分、和局1分、輸球0分，沒有延長賽。各組前兩名加上8支成績最佳的第三名球隊，共32隊晉級淘汰賽。

廣告 廣告

若小組積分相同，將依序比較相關球隊對戰積分、對戰淨勝球、對戰進球數、總淨勝球、總進球數及公平競賽積分等條件決定排名。

進入淘汰賽後，將依序進行32強、16強、8強、4強、季軍賽及決賽。若90分鐘正規時間踢平，將進行30分鐘延長賽，仍無法分出勝負，則透過PK大戰決定晉級者。

足球場上的小禁區、大禁區是什麼？

足球比賽時間90分鐘，分上下半場進行，每場45分鐘，比賽計時不會停止，但會算上傷停的補時的時間，中場休息15分鐘。每隊球場上可派出11名球員，包括1名守門員。

國際性賽事的足球場地，長度應該介乎100至110公尺（110至120碼），寬度則應介乎64至75公尺（70至80碼），由兩條較長的邊線與兩條較短的球門線（或稱底線）圍成的一個長方形。

球場中央的中圈，為開球時使用，非開球一方的球員必須在中圈以外。球迷最常聽到的「小禁區」，正式名稱為球門區（Goal Area）；而俗稱「大禁區」的罰球區（Penalty Area），守門員可以用手碰球的範圍，也是12碼判罰的重要區域。

此外，球場四個角落設有角球區域，供角球開踢使用。

足球場地示意圖。（圖／pexels、AI生成文字）

出界球怎麼判？

足球比賽中，只要整顆球完全越過邊線或底線，無論是在空中或地面，都算球出界；同理，進球需要整顆球越過球門線。

若被判定為出界，就會依照最後觸球的球員及位置決定重新開始比賽的方式。

當球從邊線出界時，由最後觸球球員的對方在出界位置擲界外球；若球越過底線且最後碰到球的是進攻方球員，則由防守方在球門區內開出球門球；若球越過底線前最後碰到的是防守方球員，則由進攻方在出界那一側的角球區發角球重新開始比賽。

越位是什麼？ 足球最難懂規則

越位一直是足球規則中最讓新手困惑的一項。

簡單來說，當隊友傳球瞬間，接球球員若位於對方半場，且比球與對方倒數第二名防守球員更接近球門線，就可能處於越位位置。

越位三條件。（示意圖／AI生成）

另外，如果隊友傳球時進攻球員沒有超越防線，當隊友踢出那一刻，進攻球員靠速度「超車」對手去接球，這不算越位。

看準踢出球那一刻，隨後超車也不算越位。（示意圖／AI生成）

不過，站在越位位置本身並不犯規，只有當球員實際參與進攻、干擾防守球員，或從越位位置獲得利益時，裁判才會吹判越位犯規。

值得注意的是，若球員直接接獲界外球、角球或球門球，則不構成越位犯規。

自由球、12碼罰球與PK大戰有何不同？

直接自由球通常來自禁區外犯下推人、踢人、衝撞等肢體違規，判攻方在犯規地點直接射門，防守方可在距離球10碼外排成人牆阻擋射門；而間接自由球則是越位、無肢體接觸等違規，罰球的概念與直接自由球相同，但攻方必須經其他球員碰球後才能進球得分。

直接自由球。（示意圖／AI生成）

而當防守方在自己的禁區內對進攻方犯下任何可判「直接自由球」的犯規時，就會被判12碼罰球。主罰球員需將球向前踢出，而守門員在踢球瞬間至少須有一部分腳掌接觸球門線。

12碼罰球。（示意圖／AI生成）

PK大戰則是在淘汰賽的延長賽結束後還是無法分出勝負時進行，每隊以12碼罰球的概念各踢5球，輪流進行，一人不得連續踢兩球，進球多的一隊獲勝。若5輪踢完分數相同，則進行驟死賽，從第6輪開始，一球定生死。

換人規則有什麼要注意？

比賽進行中每隊每場最多可更換5名球員，並有3次換人機會，中場休息時換人換人不計次數但計名額。

若進入延長賽，每隊可額外獲得1個換人名額及1次換人機會。此外，若球員疑似腦震盪，也可啟動額外的永久性腦震盪換人制度。

另外，若球員因傷接受檢查或受傷導致比賽中斷，原則上必須先離場，待比賽重新開始滿1分鐘後才能返回。不過若是因對手犯規受傷且犯規者因此吃牌，則不受此限制。

黃牌、紅牌差在哪？

黃牌代表警告，常見原因包括拖延時間、對裁判判決表示異議、非運動精神行為或持續犯規等。

紅牌則代表立即驅逐離場，包括嚴重犯規、暴力行為、故意破壞明顯進球機會、使用侮辱性言語或同場累積兩張黃牌等情況。

此外，球員若在兩場不同賽事累積兩張黃牌，下一場比賽將自動停賽，黃牌紀錄將在小組賽結束後及八強賽結束後分別進行「歸零」。

延伸閱讀