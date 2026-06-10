2026世界盃／索馬利亞裁判遭拒絕入境 美官員：有正當理由

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美國白宮世界盃特別工作小組執行主任安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)9日針對索馬利亞裁判和伊朗國家代表隊部分後勤人員被拒絕入境的決定辯護。

安德魯‧朱利安尼在華盛頓參加大西洋理事會(Atlantic Council)的活動時表示：「到目前為止，已有35支球隊抵達美國。」

安德魯‧朱利安尼說：「沒有球員、沒有教練被拒絕入境」，「基於正當的理由，有部分官員被拒絕入侵。」

安德魯‧朱利安尼表示：「我們正在努力取得平衡，確保任何企圖藉著世界盃進入美國的惡意分子都無法得逞。」

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安德魯‧朱利安尼是前紐約市長魯迪‧朱利安尼(Rudy Giuliani)的兒子，他也被問到禁止索馬利亞籍裁判阿爾坦(Omar Artan)入境的決定。

安德魯‧朱利安尼說：「雖然我無法透露細節，但我可以告訴你，從大方向來看，這是基於非常正當的理由。」

遭拒絕入境 索馬利亞裁判返國

阿爾坦在2025年被非洲足協評為年度最佳男子裁判，他原本有機會成為首位在世界盃執法的索馬利亞裁判。

但國際足球總會(FIFA)發言人表示，在他被拒絕入境美國後，他將無法訓練或執法本屆賽事。

索馬利亞被美國總統川普(Donald Trump)政府列入旅遊禁令名單中，這是其廣泛移民打擊行動的其中一項措施。

阿爾坦在伊斯坦堡機場準備搭機返回索馬利亞時告訴路透社：「我現在狀態非常好。我想要感謝全力支持我的FIFA和索馬利亞人民。所以我非常感謝FIFA和非洲足協。我這是我必須表達的。」

索馬利亞政府表示，他們試圖與美國和FIFA協商，讓阿爾坦進入美國，但很遺憾並沒有成功。

索馬利亞體育部在聲明中表示：「他的國際成就是索馬利亞人民的榮譽與驕傲來源。」

伊朗部分後勤人員無法入境

將在美國本土進行3場比賽的伊朗國家代表隊，也因為持續延燒的美伊戰爭，被迫將訓練基地轉移至墨西哥。

伊朗足協9日表示，其分配給球迷的門票已經被取消，有部分球隊後勤人員的簽證也被拒絕。

安德魯‧朱利安尼說：「所有伊朗教練團將會前來」，但有「部分伊朗官員不會到來，同樣基於非常正當的理由」。

安德魯‧朱利安尼指出，他「無法透露具體細節」，但「有一些人宣稱他們是教練，但實際上可能不是教練」。

安德魯‧朱利安尼表示，川普希望確保所有參加世界盃的球隊，都能在「公平的競爭環境中」比賽，「同時確保那些直接與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)合作的人員無法進入美國」。

這位白宮特使也表示，目前世界盃「沒有受到任何可信的威脅」，但情報部門已「加倍努力」，並將在「從現在到7月19日比賽結束」期間，持續監控局勢。