2026世界盃》西班牙成奪冠大熱門 運彩冠軍賠率出爐、投注玩法一次看
2026世界盃足球賽即將於台灣時間明（12）日點燃戰火，本屆賽事首度橫跨美國、墨西哥、加拿大三國聯合舉辦，並擴編至48支參賽隊伍；賽程從小組賽一路進行至32強、16強、8強、4強及冠亞軍決賽，總計將進行104場比賽，創下歷屆世界盃新高。
全球足球盛事即將登場，台灣運彩也推出世界盃相關投注項目，除了開放單場及場中投注外，還推出多項冠軍與特殊玩法，本報也為大家整理相關最新賠率，讓球迷在觀賽之餘，也能掌握各隊投注行情。
首輪24場賽事開放投注 地主隊均被看好
台灣運彩目前已開放首輪24場小組賽投注，地主隊美國、加拿大與墨西哥首戰均被市場看好。其中，墨西哥首戰面對南非最受看好，加拿大對上波赫、美國迎戰巴拉圭也被認為勝算較高。
另一方面，葡萄牙對剛果、挪威對伊拉克以及瑞士對卡達等組合，市場看法幾乎一面倒，傳統強權隊伍獲得壓倒性支持。
西班牙成奪冠熱門 法國、英格蘭緊追在後
根據台灣運彩公布的最新世界盃冠軍賠率，西班牙以3.95倍成為最大奪冠熱門。
上屆世界盃亞軍法國則以4.20倍排名第二，英格蘭以5.55倍位居第三。葡萄牙與巴西分列以5.95、6.50分居第四、第五名，至於尋求衛冕的阿根廷則以7.00倍賠率緊追在後。
亞洲球隊方面，上屆闖進16強的日本隊以34.00倍賠率排名13，成為亞洲最被看好的隊伍。
值得注意的是，日本的奪冠賠率甚至優於地主國美國43.00倍、墨西哥44.00倍以及加拿大89.00倍；至於另一支亞洲勁旅南韓隊則開出250倍賠率。
國家
賠率<10倍
西班牙（3.95）、法國（4.20）、英格蘭（5.55）
賠率<50倍
德國（10.25）、荷蘭（14.00）、挪威（18.00）、比利時（22.50）、
賠率<100倍
瑞士（51.00）、土耳其（53.00）、厄瓜多（53.00）、
賠率<200倍
巴拉圭（109.00）、蘇格蘭（161.00）、象牙海岸（186.00）、
賠率<500倍
波赫（225.00）、阿爾及利亞（250.00）、南韓（250.00）、
賠率500倍
烏茲別克、南非、沙烏地阿拉伯、卡達、巴拿馬、
運彩五種基本玩法一次
本報為大家整理五種基本玩法，有適合新手的，也有適合想要獲得更高賠率的玩法。不過要特別注意的是，台灣運彩絕大數投注只計算球賽正規時間90分鐘，加上傷停補時的成績，因此後續延長賽的戰況不包含在內。
不讓分：玩法最直觀
不讓分是足球投注最常見的玩法之一，玩家只需預測正規時間內最終賽果，包括最終是主隊贏、客隊贏或和局三種結果，規則簡單明瞭。
讓分：考驗球隊實力差距
讓分玩法則透過讓球機制平衡兩隊實力差異。強隊（讓分隊）必須扣除讓分數（如讓1.5球）後仍贏過對手才算贏盤；受讓球隊則可將讓分數加回後計算勝負。該玩法著重在讓分後的淨勝負，而不是固定數字。
大小球：只看總進球數
大小球投注不需預測哪隊獲勝，只要判斷兩隊正規時間總進球數是否高於或低於運彩開出的門檻。
正確比分：挑戰更高報酬
正確比分（波膽）不只要猜哪隊贏，還需精準猜中最終比分，例如2比1或1比0，由於難度較高，因此通常具有較高賠率。
串關：全部命中才獲獎
串關投注則是將多場比賽或不同玩法組合成一張彩券，賠率採相乘計算，必須全部命中才能獲獎。建議新手可從2串1或3串1等較小組合開始嘗試，降低風險。
最後要提醒民眾賠率並非固定不變，而是會受到球員名單、傷病狀況、熱身賽表現、小組賽戰績、晉級情勢及投注資金流向等因素影響，隨時進行調整，呼籲下注前要留意各種變數。
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