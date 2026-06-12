2026世界盃》限時換人、VAR擴大、補水暫停 新規一次看懂
2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日正式開踢，除了首度擴編至48支球隊參賽，寫下世界盃史上最大規模紀錄外，國際足球總會理事會（IFAB）也同步推出多項新規定，希望透過限制拖延時間、擴大科技輔助判決等措施，提升比賽流暢度與觀賞性。究竟本屆世界盃有哪些值得關注的新變革，本文帶讀者一次了解。
48隊參賽創歷史、增32強淘汰賽
2026世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，共有48支球隊參加決賽週，創下世界盃歷史新高。
本屆48支球隊將分成12個小組、每組4隊進行單循環賽。小組賽採積分制，除了各組前兩名直接晉級外，還有8支成績最佳的第三名球隊能取得淘汰賽門票，因此將有32支球隊晉級下個階段，讓更多球隊保有衝擊冠軍的希望，也增加小組賽競爭性。
守門員持球、界外球都有時間限制
為了提升比賽節奏，本屆世界盃針對常見的拖延時間行為祭出新措施。
其中守門員持球時間限制由過去6秒延長為8秒，若超過規定時間仍未將球開出，裁判將直接判給對手角球。
此外，當裁判認定球員刻意拖延擲界外球或開球門球時，可啟動5秒倒數。若界外球未在時限內發出，球權將直接轉給對手；若球門球超時未開出，則直接判給對方角球，希望藉此減少消耗時間的戰術運用。
換人10秒內必須離場
本屆賽事也針對換人程序進行新規範，被換下場的球員必須在10秒內離開比賽場地。若未在規定時間內完成換人程序，替補球員須等到比賽重新開始滿1分鐘後的首次死球才能進場，球隊將短暫以10人應戰。
VAR擴大使用
科技執法持續成為現代足球的重要一環，這屆世界盃持續使用VAR（影像輔助裁判）、門線技術及半自動越位系統。
其中VAR的介入範圍進一步擴大，除了進球、12碼罰球與直接紅牌等重大判決外，也能檢視因第二張黃牌導致的紅牌判決，以及裁判誤認犯規球員身分等情況，避免重大誤判影響比賽結果。
此外，在不影響比賽進行的前提下，VAR也可協助確認部分角球判決，讓判罰更加精準。
掩嘴爭執、擅自離場都可能吞紅牌
除了比賽節奏改革外，也新增部分紀律規範。
球員若在與對手發生口角衝突時刻意遮住嘴部，裁判可視情況祭出紅牌處分；若球員因不滿裁判判決而擅自離開球場，或隊職員鼓動球員離場，同樣可能面臨紅牌及後續懲處。
每場固定兩次補水暫停
由於本屆賽事於北美夏季舉行，部分比賽場地可能面臨高溫考驗，因此FIFA首度規定所有比賽全面實施「補水暫停（Hydration Breaks）」制度。
每場比賽將於第22分鐘及第67分鐘安排一次3分鐘補水時間，讓球員補充水分、調整身體狀況，降低脫水與中暑風險。
與過去由裁判依據現場氣候條件決定是否實施不同，本屆世界盃所有比賽皆統一執行，希望確保各隊在相同條件下競賽，同時兼顧球員健康與比賽公平性。
延伸閱讀
其他人也在看
快訊／台鐵高雄站一女跳下月台 已自行爬出送醫
快訊／台鐵高雄站一女跳下月台 已自行爬出送醫
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。大廠 EA 子品牌 EA Sports 的足球遊戲《EA SPORTS FC26》曾連續靠模擬「連四屆猜中」冠軍得主，而今年他們的預測正式出爐，根據模擬結果，西班牙將睽違 16 年捧起隊史第二座冠軍金盃。
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
MLB／大谷扛本季第13轟 卻膝蓋發炎退場
MLB美國職棒洛杉磯道奇11日交手匹茲堡海盜，道奇強打大谷翔平3局上率先開轟，帶動道奇大局攻勢，最終8：6勝出，但他也因為膝蓋發炎關係提前退場。
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
驚悚！台中神岡爆嚴重工安意外 1工廠作業員遭機台夾傷頭不治
即時中心／徐子為、黃彥翔報導1名47歲的龐姓員於台中神岡某工廠操作金屬儲水桶沖孔機時，頭部遭機台強力擠壓，造成頭部嚴重骨折、大量出血，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍不治。台中市府勞工局獲報後，已派員去現地檢查，並要求該工廠停工改善，如查有違反職業衛生安全相關法令將開罰。
任天堂只要高學歷天才？日遊戲開發者直言：聰明腦袋是入職後培養不出來的
日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的新人招聘標準最近又在社群上掀起熱議，雖然任天堂並沒有限制過學歷，但從錄取名單就能發現，員工幾乎都是東京大學、京都大學、東京工業大學等日本頂尖學術殿堂的畢業生。對此，日本資深遊戲設計師內藤時浩也分享，比起遊戲開發的技能可以學，聰明頭腦卻不是入職後可以培養出來的。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
又有韭菜翻車！旺矽、新日興、欣興遭違約交割7034萬元
旺矽（6223）今（12）日被券商永豐萬盛通報違約交割，金額1207萬元。
中職／滿壘逆轉後沒再搶分 平野惠一2理由未讓高宇杰短打！直言不後悔
中信兄弟11日遭味全龍3：4再見逆轉，談到7局上0出局一二壘有人的局面，當時沒有讓高宇杰短打，該局最後也沒有再追加更多分數，總教練平野惠一認為考量到當時球隊的氣勢、以及不想白白送出局數，因此沒有下觸擊戰術，也直言不後悔。
打入GPU、ASIC供應鏈！這「PCB大廠」接單動能升溫 投信狂砸28.7億元加碼5.1千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美股四大指數昨日全面收紅，激勵台股加權指數今（12）日開盤彈升438.17點報43587.63點，最高暴漲1649.42點至44798.88點，終...