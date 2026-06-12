2026世界盃》限時換人、VAR擴大、補水暫停 新規一次看懂

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2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日正式開踢，除了首度擴編至48支球隊參賽，寫下世界盃史上最大規模紀錄外，國際足球總會理事會（IFAB）也同步推出多項新規定，希望透過限制拖延時間、擴大科技輔助判決等措施，提升比賽流暢度與觀賞性。究竟本屆世界盃有哪些值得關注的新變革，本文帶讀者一次了解。

48隊參賽創歷史、增32強淘汰賽

2026世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，共有48支球隊參加決賽週，創下世界盃歷史新高。

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本屆48支球隊將分成12個小組、每組4隊進行單循環賽。小組賽採積分制，除了各組前兩名直接晉級外，還有8支成績最佳的第三名球隊能取得淘汰賽門票，因此將有32支球隊晉級下個階段，讓更多球隊保有衝擊冠軍的希望，也增加小組賽競爭性。

守門員持球、界外球都有時間限制

為了提升比賽節奏，本屆世界盃針對常見的拖延時間行為祭出新措施。

其中守門員持球時間限制由過去6秒延長為8秒，若超過規定時間仍未將球開出，裁判將直接判給對手角球。

此外，當裁判認定球員刻意拖延擲界外球或開球門球時，可啟動5秒倒數。若界外球未在時限內發出，球權將直接轉給對手；若球門球超時未開出，則直接判給對方角球，希望藉此減少消耗時間的戰術運用。

換人10秒內必須離場

本屆賽事也針對換人程序進行新規範，被換下場的球員必須在10秒內離開比賽場地。若未在規定時間內完成換人程序，替補球員須等到比賽重新開始滿1分鐘後的首次死球才能進場，球隊將短暫以10人應戰。

VAR擴大使用

科技執法持續成為現代足球的重要一環，這屆世界盃持續使用VAR（影像輔助裁判）、門線技術及半自動越位系統。

其中VAR的介入範圍進一步擴大，除了進球、12碼罰球與直接紅牌等重大判決外，也能檢視因第二張黃牌導致的紅牌判決，以及裁判誤認犯規球員身分等情況，避免重大誤判影響比賽結果。

此外，在不影響比賽進行的前提下，VAR也可協助確認部分角球判決，讓判罰更加精準。

掩嘴爭執、擅自離場都可能吞紅牌

除了比賽節奏改革外，也新增部分紀律規範。

球員若在與對手發生口角衝突時刻意遮住嘴部，裁判可視情況祭出紅牌處分；若球員因不滿裁判判決而擅自離開球場，或隊職員鼓動球員離場，同樣可能面臨紅牌及後續懲處。

每場固定兩次補水暫停

由於本屆賽事於北美夏季舉行，部分比賽場地可能面臨高溫考驗，因此FIFA首度規定所有比賽全面實施「補水暫停（Hydration Breaks）」制度。

每場比賽將於第22分鐘及第67分鐘安排一次3分鐘補水時間，讓球員補充水分、調整身體狀況，降低脫水與中暑風險。

與過去由裁判依據現場氣候條件決定是否實施不同，本屆世界盃所有比賽皆統一執行，希望確保各隊在相同條件下競賽，同時兼顧球員健康與比賽公平性。

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