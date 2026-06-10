2026世界盃／J組阿根廷獨強 梅西創紀錄6度參賽拚衛冕

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2026年世紀盃足球賽將在11日登場，位於J組的阿根廷將在梅西(Lionel Messi)創紀錄6度參賽的帶領下，爭取成為逾半世紀以來首支成為蟬聯冠軍的球隊。

阿根廷在小組賽預料不會遭遇太多阻礙，最大的威脅將來自阿爾及利亞，奧地利則是相隔28年重返世紀盃，約旦更是史上第一次闖進會內賽。

梅西6度參賽 阿根廷挑戰衛冕

世界盃96年的歷史上，只有2支球隊成功衛冕冠軍，分別是1934年和1938年的義大利，以及1958年和1962年的巴西，這也凸顯了「藍白軍團」爭冠任務的難度。

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儘管歷史經驗對阿根廷不利，但這支南美勁旅被認為仍然有能力完成這項壯舉。

總教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)再度集結卡達世界盃的冠軍陣容，若38歲的隊長梅西能克服傷勢重返世足賽場，他將可能與「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)一同寫下6度參加世界盃的驚人紀錄。(編輯：鍾錦隆)

除了梅西外，上屆賽會表現亮眼的明星中場費南德茲(Enzo Fernandez)預料將承擔更多責任；21歲的帕斯(Nico Paz)則被認為是本屆賽會最受矚目的新星之一。

阿根廷預料將輕鬆晉級，但其衛冕之路將遭遇歐洲勁旅的強力挑戰。阿根廷自2022年世界盃決賽擊敗法國以來，從未與任何歐洲強隊交手過。

阿爾及利亞隔12年再戰世界盃 爭取重返淘汰賽

阿根廷在J組的最大對手是阿爾及利亞，這是這支北非國家自2014年巴西世界盃以來再次闖進會內賽，當時阿爾及利亞淘汰了比利時，晉級到16強。

外號為「沙漠之狐」(Fennecs)的阿爾及利亞代表隊，在非洲區資格賽輕鬆晉級。

效力於曼城(Man City)的隊長馬雷斯(Riyad Mahrez)依然是球隊的不動核心，非洲區資格賽的最佳射手阿穆拉(Mohamed Amoura)將是進攻端的火力來源，擁有優異控球能力與創造力的馬札(Ibrahim Maza)，則是陣中最具天賦的年輕球員。

奧地利睽違28年闖會內賽 約旦首戰世界盃

奧地利在德國籍教練朗格尼克(Ralf Rangnick)帶領下，在資格賽以8戰6勝的佳績，睽違28年重返世界盃會內賽。陣中有效力於皇家馬德里(Real Madrid)的隊長阿拉巴，以及前鋒阿諾托維奇(Marko Arnautovic)等好手。

約旦則在摩洛哥籍教練塞拉米(Jamal Sellami)的指揮下，首次參加世界盃。但曾在亞洲盃大放異彩的當家前鋒奈馬特(Yazan Al-Naimat)則因為膝傷缺陣，勢必將影響約旦的戰力。(編輯：鍾錦隆)