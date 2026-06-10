2026世界盃／K組葡萄牙黃金中場助C羅6度出征 哥倫比亞強勢回歸

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2026年世界盃足球賽將在11日開踢，位於K組的葡萄牙，傳奇球星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)將創紀錄的6度參賽，並率領著一批才華洋溢的隊友，爭取首座世界盃冠軍。

由總教練馬蒂內茲(Roberto Martinez)率領的葡萄牙，將在小組賽先對上民主剛果與和烏茲別克，最後將面臨重返世界盃的南美勁旅哥倫比亞強力挑戰。

C羅6度出征 葡萄牙黃金中場衝冠

羅納度與他的長期宿敵梅西預計將一同寫下新紀錄，成為史上首批6度參加世界盃的球員。

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儘管擁有這位以143顆進球、名列國際足壇得分榜榜首的傳奇球星，但在2006年羅納度首度代表國家隊出戰世界盃，並拿下第4名後，葡萄牙並沒有太多爭冠的機會。

已經41歲的羅納度也被認為是葡萄牙近年無法發揮應有潛力的主要原因之一。羅納度在過去9場世界盃和歐洲國家盃(Euro)的出賽，沒有踢進任何一顆球。

但葡萄牙在去年擊敗西班牙，贏得歐洲國家聯賽冠軍時，羅納度在8強、4強與決賽皆有進球，他在資格賽也攻進5球，也讓馬蒂內茲有充分的理由將羅納度選入本屆國家隊名單中。

葡萄牙真正的優勢在於堪稱是本屆賽會最強大的中場陣容。包含歐冠2連霸的巴黎聖日耳曼(Paris Saint-Germain)雙中場維蒂尼亞(Vitinha)與納維斯(Joao Neves)，以及今年英超年度最佳球員的費南德斯(Bruno Fernandes)與曼城(Man City)中場席爾瓦(Bernardo Silva)。

J羅領軍 哥倫比亞強勢歸來

南美勁旅哥倫比亞在上一屆缺席後，本屆將第7度參加世界盃會內賽。

這支「咖啡軍團」(Los Cafeteros)將繼續由「J羅」羅德里格斯(James Rodriguez)領軍，距離他在2014年巴西世界盃大放異彩拿下金靴獎已經過了12年。

儘管羅德里格斯近年輾轉多支職業球隊，表現平平，但他仍是國家隊不可或缺的關鍵人物。他也率領哥倫比亞在2年前的美洲盃(Copa America)闖進到決賽。

在拜仁慕尼黑(Bayern Munich)繳出個人生涯最佳成績的邊鋒狄亞士(Luis Diaz)，已經成為球隊的核心人物。在葡萄牙征戰的前鋒蘇亞雷斯(Luis Suarez)，預計也將為球隊貢獻進攻火力。

烏茲別克世界盃初登場 民主剛果相隔52年爭首勝

對於烏茲別克和剛果民主共和國來說，想要擊敗同組的兩大強隊難度相當高。

首度參加世界盃的烏茲別克，由義大利籍總教練卡納瓦羅(Fabio Cannavaro)領軍，這位前義大利國家隊隊長曾在2006年贏得世界盃冠軍。

烏茲別克將以曼城後衛胡桑諾夫(Abdukodir Khusanov)為核心，其他位置則大多由烏茲別克國內聯賽的球員組成。

民主剛果在世界盃的唯一出賽已經要追溯至52年前，當時這個國家的名字還是「薩伊共和國」(Zaire)。

民主剛果在資格賽擊敗了喀麥隆與奈及利亞，搶得了會內賽門票，陣中有在紐卡索聯隊(Newcastle)邊鋒維薩(Yoane Wissa)、西漢姆後衛旺比薩卡(Aaron Wan-Bissaka)等好手，他們的首要目標將是爭取世界盃的首勝。