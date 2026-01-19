2026世界經濟論壇即將揭幕 近3000名政經菁英齊聚達沃斯

世界經濟論壇(World Economic Forum)年度會議本週將在瑞士小鎮達沃斯(Davos)登場，近3000名來自政界、商界及各界的重量級人士齊聚這座阿爾卑斯山城。

世界經濟論壇總部設於日內瓦，由創辦人史瓦布(Klaus Schwab)於1971年在達沃斯舉辦首屆年會。原本以企業高階主管為主的聚會，已發展為涵蓋經濟不平等、氣候變遷、科技發展、全球合作與衝突等議題的國際論壇，今年預計舉行超過200場討論。

廣告 廣告

主辦單位表示，今年將有近400名政壇領袖與會，包括逾60名國家元首或政府領袖，以及約850名全球知名企業董事長與執行長。

美國總統川普(Donald Trump)將於21日發表演說，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)等人也名列與會名單。

科技界代表包括輝達執行長黃仁勳、微軟執行長納德拉(Satya Nadella)以及Google DeepMind負責人哈薩比斯(Demis Hassabis)。

今年論壇主題為「對話精神」(A Spirit of Dialogue)，聚焦合作、成長、人才投資、創新與繁榮。不過主辦單位也指出，論壇登場之際，全球地緣政治局勢更加複雜，川普近期在關稅、格陵蘭及多項外交議題上的立場，動搖既有國際秩序。

人工智慧(AI)發展同樣成為討論焦點，企業關注其提升效率的潛力，勞工與倡議團體則警告對就業的衝擊。

然而，外界質疑，達沃斯論壇多年來「言多於行」，未能有效縮小全球貧富差距或解決氣候變遷等重大問題。(編輯：楊翎)