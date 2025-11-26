2026世界美顏小姐才藝賽高雄登場 台姐陳詩雅榮獲第三及整體氣質獎

二○二六世界美顏小姐全球才藝賽廿五日下午在高雄國軍英雄館登場，來自三十三個國家的佳麗在舞台上展現各人最擅長的才藝項目，其中以表演本國傳統舞蹈的占最多數，最後由斯里蘭卡小姐拿下才藝獎第一名、菲律賓小姐第二名，代表台灣參賽的陳詩雅以竹笛吹奏獲得第三名，並榮獲大會頒給整體氣質獎。(見圖)

主辦單位今(廿六)日說明，世界美顏小姐全球總決賽去年在台灣舉辦後，今年本來要移師中國，但因承辦單位臨時變卦，臨時再找上去年主辦的台灣小姐選拔委員會主委潘逢卿接手，她在十萬火急下圓滿完成任務，廿三日全體佳麗即拉到高雄，先到動物園區與可愛動物互動，隔天前往美濃體驗客家風情，廿五日在高雄國軍英雄館登場，今日在台南進行泳裝賽，全球總決賽預定於卅日在台中登場。

潘逢卿主委除了歡迎世界美顏小姐創辦人米娜賢伉儷親自來台，也希望三十三個國家的佳麗在台灣都能有一趟愉快的旅程，享受美景與美食。主要贊助商健茂生物科技股份有限公司董事長許長祿表示，大家不出國就可以一次看遍這麼多國家的美女和才藝，期盼她們可以把台灣的美宣揚到全世界，也預祝佳麗們有好的成績。

佳麗們在才藝賽中大多以自己國家的民族舞蹈為主，也有演唱歌曲，美國小姐更以雙棍展現武術上的造詣；其中來自南亞及大洋洲的國家不但服裝鮮艷，也展現當地舞蹈特色，斯里蘭卡小姐以曼妙舞姿贏得評審團青睞，抱走才藝獎第一名，菲律賓小姐以超群的歌藝得到第二名。出身第九屆台灣小姐的陳詩雅以精湛的竹笛吹奏技巧讓全場如癡如醉，獲得第三名，並獲大會頒給整體氣質獎。

獲邀擔任大會評審長的前高雄師範大學校長吳連賞強調，自己從事教育工作四十一年，一直認為教育就是「靈魂感動靈魂，生命影響生命」的人類最偉大希望工程，選美和才藝活動也是一門教育，欣賞來自各國佳麗的才藝，並感受到其中的魅力，也從中上了一課，打開世界和視野，讓台灣更加走向全世界。

廿五日晚間二○二六世界美顏小姐全球才藝賽也舉辦感恩餐會，邀請各國佳麗與所有參與才藝賽的幕前幕後工作人員及贊助廠商共同交流，近日甫在印度相繼拿下「世界魅力夫人」亞軍及「環球華麗小姐」亞洲冠軍的鄭珊汶，也特別上台重現她在「環球華麗小姐」拿下才藝獎的Cosplay埃及豔后變裝秀，特殊造型及自創的劇情為晚宴掀起一波高潮。