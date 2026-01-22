2026世貿年貨展開跑！ 逾500家廠商、上千攤位參展

民視新聞／綜合報導

迎接農曆春節，2026世貿年貨大展，也即將開跑，今年規模再創新高，一連四天，在世貿登場，上千攤位、超過500家廠商參展，是雙北最早開跑、品項最齊全的室內年貨盛會。

鑽轎底，迎媽祖祈福，今年延續信眾期待，再度迎來雲林北港朝天宮媽祖鑾座，北上駐駕，由外貿協會董事長黃志芳，和北港朝天宮董事長，擔任主祭官，進行祈福活動，讓民眾在室內也能感受濃厚廟會氛圍。今年邀集包含障礙者權益促進會、台灣扶愛會等12家公益團體進駐公益專區，讓民眾「買年貨也能做公益」。

