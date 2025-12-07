2026世足主場旁驚見456袋「人體遺骸」！部分死亡不到1年 墨西哥最強毒團殘暴手段曝

2026世界盃足球賽主場旁驚見456袋「人體遺骸」，部分死者死亡不到1年，此案被證實與販毒集團有關。示意圖／取自pixabay

2026年世界盃將由美、加、墨三國共同舉辦，但墨西哥哈利斯科州作為比賽主場之一，近日卻在阿克隆球場（Akron Stadium）附近驚見多達456袋疑似「人類遺骸」，突如其來的駭人發現，迅速引爆外界對當地治安與賽事安全的高度憂慮。而調查小組也已證實，此案與「哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）」密切相關。

球場周邊陸續驚見大量遺骸

根據外媒報導，早在2022年，工人在哈利斯科州拉斯阿古哈斯（Las Agujas）一處住宅開發工地，就首次發現多達290袋人體殘骸，距離阿克隆球場僅約20多公里。此後的搜救行動中，調查人員又在球場周邊多處陸續找到共456袋人類遺骸。

分布多處秘密墓地 部分死亡不到1年

這些殘骸散落在距離阿克隆球場10至20公里範圍內，包括薩波潘（Zapopan）、特拉克帕克（Tlaquepaque）等地區，甚至有部分是從新建住宅區施工期間意外發現。遺骸型態從完整屍體、肢解屍體到零散骨骼碎片不等，其中不少死者死亡時間甚至不到1年，顯示當地暴力活動持續至今。

廣告 廣告

墨西哥哈利斯科州作為世界盃主場之一，近日卻在阿克隆球場（Akron Stadium）附近驚見多達456袋「人類遺骸」。示意圖／取自pixabay

墨西哥最強大毒團「哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）」

哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）是墨西哥近年勢力最強、手段最兇殘的犯罪組織之一，過去十餘年間曾涉入多起重大暴力事件。2015年，該集團在米卻肯州以火箭推進榴彈擊落軍方直升機，造成8名軍警喪生；同年起，當地陸續發現多處與CJNG有關的秘密墓地，內含大量肢解遺骸。2020年，又在墨西哥城伏擊首都安全局局長，造成多人死傷；之後數年間，多個城市也接連爆發CJNG成員縱火焚車、封鎖道路等暴力行動。

該集團曾被美國總統川普列為恐怖組織，地緣政治分析公司Stratfor更直指它是全墨西哥「最具侵略性」的販毒勢力。調查小組也已證實，這些被發現的遺骸與犯罪集團活動密切相關。

禁毒戰爭後失蹤潮大爆發

墨西哥在前總統菲利佩.卡德隆任內（2006-2012）發動大規模「禁毒戰爭」，此後全國失蹤人口突破13萬人，許多民眾因此走上街頭抗議。哈利斯科州長年位居全國失蹤人數之首，犯罪率更名列墨西哥最嚴重的4個州之一。

阿克隆球場為2026世足主場之一 將舉辦4場小組賽

阿克隆球場自2004年動工、2010年啟用，以類火山外型設計聞名，可容納近5萬名觀眾，是瓜達拉哈拉芝華士足球俱樂部的主場，也是2026年世界盃的重要比賽場地之一，預計將承辦4場小組賽。

球場也將在2026年3月舉辦世界盃洲際附加賽，其中新喀里多尼亞將在半決賽迎戰牙買加，勝者將與剛果民主共和國爭奪進入世界盃決賽圈的最後一席。



回到原文

更多鏡報報導

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

44年前遭兵變！台南翁申請低收補助驚見「多了3子女」 DNA鑑定結果揭真相

他頸椎扭傷貼止痛貼布！不到1個月竟「腎功能惡化」 藥師提醒2族群需慎用