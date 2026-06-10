2026世足主審薪酬曝光「單場決賽227萬元」 FIFA為2原因祭出史上最高薪酬

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首次橫跨3個國家、由美國、加拿大及墨西哥盛大舉行的2026世界盃足球賽（FIFA），將於台灣時間12日開踢，面對擴編至48隊、總場次高達104場的史無前例的規模，FIFA為確保執法品質與裁判威信，祭出史上最高薪酬方案，掀起關注。

本屆美加墨世界盃為因應總場次高達104場的史無前例的規模，FIFA官方已正式任命52名主審、88名助理裁判（邊審）以及30名影像助理裁判（VAR）官員，成為歷史上世界盃規模最為龐大的裁判團編制。

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根據英媒《泰晤士報》報導，記者齊格勒（Martyn Ziegler）爆料，本屆世界盃主審包含每日津貼與獎金後、本薪後，平均總收入預計突破10 萬美元（約新台幣325萬元），是2014年巴西世足的2倍。另外，若被挑選執法7月19日決賽，光僅是決賽的單場獎金部分，就可能高達6萬至7萬美元（約新台幣195萬至227萬元）。

據了解，FIFA為確保執法品質與裁判威信，希望在美國、加拿大和墨西哥3國集結全球最優秀的裁判，祭出史上最高薪酬方案，且進入會內賽後，每位主審將在每場比賽結束後，接受嚴格的審查與評判，唯有維持高水準執法的裁判，才能一路挺進到複賽階段。

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