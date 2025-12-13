2026世足賽新票制惹毛球迷 票價高昂「上一屆卡達的近5倍」

2025年12月6日，國際足總（FIFA）在美國華府公布2026世足賽賽程。路透社



2026年國際足總世界盃（世足賽）將於明年6月在北美洲3國登場，原本興奮期待買票進場觀賽的球迷，看到本週公布的高昂票價卻被潑了一盆冷水，不僅票價遠高於他們預期，決賽門票甚至超過4000美元（約12.5萬元台幣）。

本屆觀賽門票支出「是上屆卡達的近5倍」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，代表球迷利益的「歐洲足球支持者協會」（FSE）指出，一名死忠球迷若想從分組賽首戰一路跟隨支持球隊看到決賽，至少得花6900美元（約21.6萬元台幣）買門票，這個金額「幾乎是上一屆卡達世界盃的5倍」。

廣告 廣告

世足賽高昂票價引發全球球迷不滿，更讓不少死忠球迷被迫放棄買票的念頭。

國際足總（FIFA）11日將門票配額分配給參賽球隊所屬國家足協，並稱此配票機制為「參賽會員協會配額」（PMA）。

這項配票制度，基本上允許各國足協將門票出售給透過官方球迷組織，或透過忠誠計畫取得購票資格的核心球迷。

多年來一路追隨國家隊的熱情球迷，如今面臨兩難抉擇：要嘛咬牙掏錢進場，要嘛保住荷包留在家中看轉播就好。

FSE表示，對於「FIFA對最忠誠支持者施加的敲詐式（extortionate）票價感到震驚」，呼籲FIFA暫停售票，「直到找到一個尊重世界盃傳統、普世性與文化意義的解決方案為止」。

球迷怎麼看？

若想享受現場觀賽，除了門票，球迷還得負擔交通與住宿等其他費用。

外界憂心，多年來始終支持國家隊的球迷，本屆可能無法親臨賽場，反而被願意不惜代價購票的族群取代，這恐怕也將讓明年墨西哥、美國和加拿大各地的比賽氣氛產生連鎖反應。

以英格蘭球迷為例，英格蘭足總11日向忠誠球迷團體公布票價結構，英格蘭對上克羅埃西亞的分組賽首戰，最便宜門票為265美元（約8300元台幣）。

若英格蘭一路挺進決賽，最便宜的決賽門票將高達4185美元（約13.1萬元台幣），最貴甚至達8680美元（約27.2萬元台幣）。

更令球迷吃不消的是，這些門票預計須在明年初之前完成付款。

代表英格蘭與威爾斯球迷的「足球支持者協會」（FSA）表示，這樣的價格「對許多支持者而言已經太過頭了」。

該協會指出：「我們對FIFA想把這項運動帶往何處的所有擔憂都獲得了證實，（FIFA主席）英凡提諾（Gianni Infantino）只把球迷的忠誠視為可以用來牟利的東西。」

FIFA怎麼回應？

FIFA先前已啟動過兩個售票階段，但都發生在本月初抽籤與賽程正式出爐之前。這意味著，最新售票階段是球迷首次能夠申請購買支持的球隊出賽的比賽門票。

FIFA長期宣稱，這將是一屆球迷負擔得起的世界盃，並證實門票分為4個等級，其中分組賽最便宜門票為60美元（約1880元台幣）。

不過，這些低價門票並未開放給各國足協，導致最忠誠的球迷若想確保能進場看自家球隊比賽，反而必須支付更高價格。

CNN體育已向FIFA尋求回應，但尚未收到答覆。

未符合PMA配額資格的球迷，現在也可透過隨機抽選機制（Random Selection Draw）申請單場比賽門票，該機制同樣於11日開放。

這是世界盃史上首次分組賽將不再實施統一票價，而是依各場比賽需求定價。這意味著即使觀賞同一階段賽事，來自不同國家的球迷實際支付的票價也可能不同。

FSE表示：「這是對世界盃傳統的重大背叛，完全忽視球迷對這項盛事的貢獻。」

更多太報報導

不只派兵援俄攻烏 金正恩證實北韓派工兵助俄掃雷

中共又一高官落馬？連續缺席2場重要會議 政治局委員馬興瑞下落不明

耶誕布景人物太逼真！細看竟是通緝犯偽裝