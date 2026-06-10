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2026年世界盃足球賽即將在墨西哥市阿茲特克體育場點燃戰火，然而當地教師工會為爭取加薪與退休金改革，於週二發起大規模示威並封鎖球場要道。墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 批評此舉是刻意挑釁，試圖在國際賽事期間營造社會動盪的假象。

2026年世界盃足球賽（World Cup）開幕戰進入倒數階段，主辦國之一的墨西哥卻陷入社會動盪。墨西哥教師工會（CNTE）的數千名成員於週二走上街頭，封鎖通往墨西哥市阿茲特克體育場（Azteca Stadium）的主要道路，抗議政府拒絕加薪並要求撤回退休金法案。儘管警方部署大量警力與水泥路障阻止示威者接近球場，雙方僵持約三小時後才散去。

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墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 對此表示，這場抗議活動是針對政府的「挑釁」，意圖在國際媒體聚焦墨西哥時，營造出國家局勢混亂的負面形象。雖然她保證週四的開幕戰絕對會如期舉行，但也強調政府傾向透過對話解決問題，不會動用武力鎮壓。然而，教師工會態度強硬，表示將持續抗爭，甚至已在市中心的球迷區附近紮營。

除了教師訴求外，週四的示威預計還會有失蹤者家屬加入，抗議墨西哥境內猖獗的綁架與暴力問題。2026年世足賽由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，是史上物流與組織最複雜的一屆。目前墨西哥仍忙於趕工修繕地鐵站與機場設施，如今又面臨社會抗爭挑戰，讓這場全球矚目的體育盛事增添不少變數。

原文出處：2026世足開幕在即！墨西哥教師封鎖球場要道抗議 總統批：刻意挑釁

本文由AI協作，經編輯審核後發布