2026世足／世界盃開幕式驚見「LABUBU登場」 小粉紅全傻眼：也算是中國隊先發？

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世界盃開幕式驚見「LABUBU登場」。（翻攝自微博）

2026年世界盃足球賽今（12）日開戰，除了熱血賽事外，泡泡瑪特旗下潮玩IP「LABUBU」也在開幕式上登場，引起了不少民眾熱議，LABUBU官方微博也嗨喊，「看到我們了嗎」？

2026年世界盃足球賽登場，LABUBU是首個官方授權的潮玩，也在開幕式上登場，畫面中可以看到2隻LABUBU人偶穿著訂製世界盃球衣，其中一隻舉捧花，另一隻則舉爆米花，登場的時間約為15秒，而LABUBU官方微博也嗨喊，「看到我們了嗎？」

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LABUBU在開幕式上登場。（翻攝自微博）

該畫面一出後，便引起了各界熱議，網友在微博上喊，「真的太爭氣，中國的驕傲」「畫面衝擊力好強」「直接笑出聲，這也太驚喜了吧」「世界盃中國隊先發陣容」「國足的夢想，拉布布得到」。

事實上，LABUBU在5月22日公布的世界盃足球賽主題曲《Goals》MV中就有出現。6月初泡泡瑪特也推出LABUBU與世界盃聯名的產品，包含盲盒、公仔等，開售便瞬間被搶空。

LABUBU在世界盃足球賽主題曲《Goals》MV中出現。（翻攝自YT）

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