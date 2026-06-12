2026世足／「別人激戰我們pool time」德國曬超chill泳池空翻照 連2屆爆冷出局穆勒心聲全說了

德國隊將在6/15對戰古拉索，今天官方po出泳池放鬆照。（翻攝自Germany Football Team 粉絲專頁）

本屆世足已經在台灣時間今（12日）凌晨3:00揭開序幕，A組連兩場賽事都相當精彩，而在2014年捧回大力金盃後連2屆小組賽出局的德國隊本屆被分在E組，首戰將在15日凌晨1:00迎戰古拉索，德國足球隊官方今天透過社群媒體發出球員在泳池邊的放鬆照，當家傳奇前鋒穆勒受訪時坦言，雖然本屆德國不是弱隊，但是也沒有到頂尖水準，很難稱作是奪冠熱門。

德國足球隊官方今天透過社群媒體發出球員在泳池邊的放鬆照，照片中可見球員們相當開心，天氣很好，不論是空翻或是泡在泳池裡抱著充氣足球，每個人都試圖在高張力的比賽開始前捕捉最後的愜意。

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德國隊將在6/15對戰古拉索，今天官方po出泳池放鬆照。（翻攝自Germany Football Team 粉絲專頁）

德國隊將在6/15對戰古拉索，今天官方po出泳池放鬆照。（翻攝自Germany Football Team 粉絲專頁）

過去的德國隊戰績相當輝煌，在2014年曾捧回大力金盃，是人人害怕對決的超級強權之一，不過接下來連2屆都爆冷在小組賽就提前出局，對此已經參加4屆、2014年奪冠功臣之一的穆勒坦言，這屆德國隊的目標就是一場一場贏下來，雖然絕對不是弱隊，但是和其他隊伍比起來水準也並非頂尖，似乎很難被稱作是奪冠熱門。

德國當家球星穆勒。（翻攝自Germany Football Team 粉絲專頁）

德國本屆被分在E組，該組還有象牙海岸、古拉索和厄瓜多，德國目前被外媒看好能以分組第一出線，國外賭盤也預測德國是奪冠前10熱門。

德國傳奇球星Klose在2014年率領德國隊拿下大力金盃。（翻攝自Germany Football Team 粉絲專頁）

值得一提的還有德國隊過去每次機場出發照，都是由德國精品男裝Hugo Boss贊助全員西裝，過去一字排開氣場無敵，是許多球迷心中封神的機場男模照。不過今年Hugo Boss改和美國隊合作，成為美國隊官方商務服裝贊助商，德國隊則與歐洲最大的網上時尚平台 Zalando 合作，機場出發照改穿上另一家德國精品Marc O'Polo的休閒服，不過被許多網友笑稱「男模變勞工」。

德國本屆機場出發照沒穿Hugo Boss，改穿Marc O'Polo，被網友笑稱男模變勞工。（翻攝自Germany Football Team 粉絲專頁）

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