2026世足／地主加拿大1比1踢平波赫 終結連敗搶下隊史首個積分

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世足小組賽B組首戰，地主加拿大1比1踢平波赫，終結隊史世足6連敗，並首開紀錄拿下積分。（翻攝自X@CANMNT_Official）

2026年美加墨世足今（13日）小組賽B組首戰，由地主加拿大迎戰波赫（波士尼亞與赫塞哥維納），開賽21分鐘波赫就先馳得點，加拿大直到下半場78分鐘終於破門追平比數，最終1比1踢平波赫。加拿大雖沒能贏球，仍終結隊史世足6戰全敗的尷尬紀錄，首度拿下小組賽積分（1分）。

上半場21分鐘波赫前鋒Jovo Lukic把友角球機會，在隊友們門前頭球前點後跟進頭槌破網。加拿大本場比賽多數時間將球控在腳下，控球率達51％且有9次角球機會，但13次射門僅4次射正，直到下半場78分鐘，才由剛上場的替補前鋒Cyle Larin接獲隊友妙傳起腳破門扳平比數。

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最終兩隊1比1握手言和，加拿大靠著一顆進球逃過世足7連敗，小組賽各拿下1分。加拿大中場Ismaël Koné獲選此役POTM。

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