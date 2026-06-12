2026世足／換下孫興慜照樣贏！南韓替補吳賢揆建功 太極虎2比1逆轉捷克

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南韓小組賽2比1逆轉捷克贏球。（翻攝自X@FIFAWorldCup、@theKFA）

2026年美加墨世界盃今（12日）凌晨點燃戰火，墨西哥2比0擊敗南非後，輪到A組南韓出戰捷克，兩隊一路僵持到下半場，才由捷克頭槌率先破網，但南韓適時調度換人，最終成功連追2球，以2比1逆轉贏球，小組賽旗開得勝。

雙隊上半場都沒得分，下半場59分鐘捷克率先打破僵局，界外發球丟往禁區，後衛Ladislav Krejci直接搶點頭槌破門，捷克取得1比0領先。

不過南韓很快回敬，67分鐘中場黃仁範在禁區外接獲隊友直塞，停球後第一拍騙過捷克後衛和門將，第二拍冷靜起腳射門，助球隊扳平戰局。

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比賽來到84分鐘，南韓在捷克越位進球被判無效後，抓到機會突破右邊路傳中，上陣替換球星孫興慜的前鋒吳賢揆插上射門，捷克門將即便改變彈道仍無法阻止失分，南韓攻下致勝分，取得2比1領先。最後捷克反撲未果，終場南韓2比1逆轉擊敗捷克。

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