2026世足／韓國2比1力退捷克！黃仁範精妙破門 替補奇兵吳賢揆立大功

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2026年世界盃足球賽（FIFA）正式開賽，韓國今（12）日在瓜達拉哈拉球場對上捷克。面對球風強悍的歐洲伏兵捷克，韓國隊在落後1分的劣勢下，靠著黃仁範的精妙破門與替補上陣的吳賢揆在第80分鐘踢進致勝球，終場以2比1驚險收下小組賽首勝，上演一場精彩的逆轉大秀。

韓國終場以2比1驚險收下小組賽首勝，上演一場精彩的逆轉大秀（圖／美聯社）

雙方從開賽就展現十足拚勁，場上對抗頻繁、火藥味濃厚。韓國試圖透過快速傳導掌控節奏，捷克則以強悍身體對抗回應，其中韓國後衛李韓汎一次防守過程甚至將對手蘇爾克的球衣扯破，足見比賽激烈程度，上半場兩隊雖互有攻守，但始終無法攻破對方球門。

廣告 廣告

易邊後，韓國率先吹起進攻號角，隊長孫興慜接連在前場製造威脅，第48分鐘與第55分鐘兩次極具威脅的射門都考驗捷克門將科瓦爾，不過後者展現高水準撲救能力，力保球門不失。就在韓國持續施壓之際，捷克卻率先取得突破，第59分鐘利用招牌長距離界外球戰術將球送入禁區，克雷吉在混戰中高高躍起頭槌破門，替捷克取得1比0領先，也踢進球隊重返世界盃舞台後的首顆進球。

韓國也迅速展開反擊，第67分鐘，黃仁範在禁區內接球後展現細膩腳法，先穩定控球擺脫防守，再把握空檔勁射破網，將比分扳成1比1平手，同時收下個人生涯首顆世界盃進球。教練團隨後作出關鍵調度，提前換下孫興慜改由吳賢揆上陣，而替補上場的吳賢揆也在比賽第80分鐘接獲隊友妙傳後冷靜推射得手，幫助韓國完成逆轉，以2比1超前。

比賽尾聲捷克全力反撲，索切克一度頭球攻破韓國大門，但VAR介入後確認越位在先，進球遭到取消。隨後捷克持續利用高空球與界外球戰術施壓，不過韓國門將金承奎多次挺身而出，接連化解險情，包括終場前的關鍵撲救，成功守住領先優勢。最終韓國以2比1收下寶貴勝利，不僅在小組賽開出紅盤，也展現出臨場調度與替補戰力的重要價值。

更多FTNN新聞網報導

2026世足／最火爆開幕戰！墨西哥2比0擊敗南非 單場3張紅牌締歷史紀錄

2026世足球衣Top10評比！「時尚之都」法國奪第一 瑞士遭酸「螢光筆亂塗」慘墊底

2026世足冠軍預測出爐！「無敵艦隊」西班牙16.08%霸榜第一 阿根廷遭看衰僅列第四

