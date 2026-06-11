2026世足／首戰凌晨將開踢！一月球迷選邊站看這篇 各國天菜IG一次看

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2026世足即將開踢，盤點各國超帥國家隊代表。（翻攝自IG）

4年一度的全球盛事世界盃足球賽即將在台灣時間12日凌晨3:00開踢，首戰A組賽事將由地主隊墨西哥對上南非，賽事將進行近一個月，本刊為您整理了各國外貌與實力兼具的天菜，不管您是足球迷還是跟著一起享受這一個月盛宴的一月球迷，歡迎透過本篇選邊站，為自己心中的足球帥哥加油！

強悍深情副隊長 英國防守中場萊斯

英國防守中場萊斯。（翻攝自IG@declanrice）

1999年1月14日出生，身高188公分，世界頂級防守中場球員，現任英國隊副隊長，英國和愛爾蘭混血，目前效力於英超兵工廠，傳球視野極佳、球風相當穩健，不只能力相當優秀，他宛如英倫王子般的出眾混血外貌是許多球迷心中的世首帥。

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不同於其他緋聞纏身的足球巨星，萊斯和伴侶羅倫（Lauren Fryer）從17歲交往至今，兩人一同經歷默默無名的青少年時期到男方身價上億英鎊，萊斯始終一心一意，並且在酸民攻擊女友外貌時，果斷刪除社群中的合照保護伴侶隱私，並霸氣多次公開表示羅倫就是自己的靈魂伴侶，兩人在2022年迎來兒子Jude。

又帥又強連公主也暈船 西班牙中場加維

西班牙中場加維。（翻攝自IG@pablogavi）

2004年8月5日出生，身高173公分，球迷眼中的巴薩小王子、西班牙天才少年，上屆以18歲之姿入選世足國球隊，打破西班牙隊史最年輕球員紀錄，精靈般的濃眉大眼和不被外貌掩蓋的耀眼實力，是西班牙重點栽培的球員之一，不同於秀美的外表，加維在球場上相當拚命，目前效力於西甲巴塞隆納。

根據西班牙媒體報導，上屆世足賽後，連西班牙公主萊昂諾爾公主（Leonor de Borbón）都暈船成為他的粉絲，不過他已在去年元旦公開和美女網紅Ana Pelayo的戀情，兩人愛得相當大方，不只被目擊在巴黎迪士尼約會，還在巴塞隆納封王慶祝中甜蜜合照。

足球界三浦春馬 日本後衛谷口彰悟

日本後衛谷口彰悟。（翻攝自IG@shogo_taniguchi_5）

1991年7月15日出生，身高183，是日本公認的美貌零死角國寶，被封為足球界的三浦春馬，宛如日劇男主角出場一般自帶BGM。他的妻子是有「真人版娜美」之稱的泉里香，同樣是顏霸代表，兩人在交往長達7年後於2025年6月結婚。

不過出眾的外表並沒有為他的足球之路加分，他直到31歲才初登世界盃舞台，大器晚成，球風冷靜，目前效力於比利時聖圖爾登。

單場進2球打破亞洲紀錄 南韓前鋒曹圭成

南韓前鋒曹圭成。（翻攝自IG@whrbtjd）

1998年1月25日出生，在上屆世界盃足球賽，南韓對決迦納的激戰中，短短3分鐘內他頭槌進2球刷新亞洲紀錄，隨後在全球爆紅，帥氣又清爽的單眼皮外表被封為足球朴敘俊，社群追蹤人數暴增百萬，4年後歸來少年脫去稚嫩臉龐，變得更加成熟洗鍊，手臂上的傷痕累累讓他男人味爆棚，目前效力於丹麥足球聯賽米迪蘭特。

金髮北歐精靈 瑞典中場盧卡斯

瑞典中場盧卡斯。（翻攝自IG@lucasbergvall）

2006年2月2日出生，身高187公分，才20歲但已經被視為歐洲足壇最具潛力的中場之一，一頭金髮和藍眼睛讓他宛如從北歐森林中走出來的精靈，讓人相當期待他在本次世界盃的表現，目前效力於英超熱刺。

瑞典中場盧卡斯。（翻攝自IG@lucasbergvall）

宇宙最強進球機器 挪威前鋒哈蘭德

挪威前鋒哈蘭德。（翻攝自IG@erling）

2000年7月21日出生，身高195，本屆是哈蘭德首次登上世界盃，被譽為最強進球機器、魔人普烏的他，雖然外貌並非世俗評價中常見的帥氣，但是他的實力絕對足夠讓他魅力爆棚。

哈蘭德不只身材高大，短跑的爆發力和射門效率也是足壇頂尖，年僅25歲就已經囊括多座英超金靴獎和冠軍。

他同時擁有英國和挪威國籍，不過面對實力堅強的英國隊邀請，哈蘭德仍然選擇在世界盃為自己成長的故鄉挪威奮鬥，有了他的加入，挪威已被視為本屆最強黑馬之一。

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