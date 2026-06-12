2026世足》首戰開紅盤！南韓2比1逆轉捷克，首爾街頭球迷陷入瘋狂

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2026年世界盃足球賽（World Cup）12日正式在墨西哥開踢，A組的「太極虎」南韓首場迎戰歐洲勁旅捷克，雙方經過上半場0比0僵局後，捷克在下半場率先破門得分，但南韓靠著自家球員頑強韌性與默契，最終2比1逆轉擊敗對手，順利奪下小組賽第一勝與寶貴的3分積分，為晉級奠定堅實基礎。

這場小組賽上半場兩隊都相當保守謹慎，雖有幾次在禁區邊緣的起腳射門，但隊長孫興慜始終未能成功撕開捷克防線破門，雙方以0比0進入中場休息。

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進入下半場後，南韓隊攻勢愈發凌厲。多次配合突破射門，卻總是被捷克門將即時化解。久攻不下的南韓，在第59分鐘反遭捷克突破大門。捷克邊後衛庫法爾（Vladimir Coufal）在前場擲出界外球，直接將球送至6碼邊緣，此時無人盯防的克雷伊奇（Ladislav Krejci）躍起晃過防線，用強力頭鎚破網，幫助捷克取得1比0領先。

在首爾街頭狂歡的南韓球迷們。（美聯社）

替捷克踢進第一顆進球的後衛克雷伊奇（Ladislav Krejci）。（美聯社）

陷入落後的太極虎，此時並未慌亂，因為僅僅過了8分鐘，他們就成功扳平。第67分鐘，李剛仁在中路送出直線傳球，黃仁範接球後將門將誘出，並在對方兩名後衛封堵夾擊下，成功將球挑入球門右下角，將比分追成1比1平手。

替補絕殺，門將神撲守住勝果

比賽尾聲高潮迭起，到了第77分鐘，捷克雖然利用頭鎚再攻入一球，但邊裁隨即舉旗判定越位而進球無效。

大難不死的南韓，在第80分鐘發動反擊。前一次立功的黃仁範，此時扮演發動進攻輔助角色，他在右路高速突破後送出傳中，讓替補上場的前鋒吳賢揆，成功在防守球員赫拉納克（Robin Hranac）失去平衡倒地瞬間，用左腳將球鏟射入網，將比分改寫為2比1逆轉超前。僅領先一球的南韓，不只攻擊端有貢獻，門將金承奎更是展現價值連城的防守能力。他先後在第82分鐘與傷停補時第四分鐘，兩次封堵捷克的近距離射門，沒有讓捷克進球，最終守住太極虎優勢直到最終。

第四屆參加世界盃足球賽的南韓隊長孫興慜。（美聯社）

在首爾街頭狂歡的南韓球迷們。（美聯社）

成功首戰告捷還上演逆轉，也讓聚集在首爾街頭的韓國球迷陷入瘋狂。

這場勝利，是南韓男足國家隊歷史上第四度在世界盃首戰告捷，前三次分別是2002、2006與2010年。而在2002與2010年兩屆世界盃，南韓最終都成功闖入淘汰賽。南韓隊在A組下一場關鍵戰役，將是稍早以2比0擊敗南非的地主國墨西哥。

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