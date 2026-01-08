2026丙午年不只馬最衰！4生肖犯太歲免驚 手機換「這張圖」就能擋煞

2026丙午年到了，磁場大洗牌！你的運勢是吉是凶？民俗專家楊登嵙示警，今年有4大生肖「犯太歲」，不僅恐有血光之災，還得小心破財遭詐騙。快來看看你的生肖是否榜上有名，以及如何用一張圖化解危機、保平安！

屬馬、屬鼠首當其衝！血光車禍要當心

新年到，磁場改變，各生肖運勢也隨之起伏。民俗專家楊登嵙指出，2026年生肖屬「馬」者值太歲、刑太歲。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」屬馬的朋友今年財多不留，要嚴防小人。

特別是在農曆五月及十一月，屬馬者要注意損傷意外、疾病及情緒負面思想的問題。今年易有血光車禍，必須戒女色，小心凶險發生，甚且危及生命。楊登嵙建議，化解之道在於安奉太歲。

生肖屬「鼠」者今年則是沖太歲，面臨「歲破」與「大耗」。農曆五月及十一月要特別防範意外傷害與小人，恐有口舌是非且財不聚。這一年容易被誣賴，千萬不宜做保，且雜事多、小病痛多，同樣建議安奉太歲來化解。

兔、牛犯小人與病痛 勿做保、勿吃喪家物

生肖屬「兔」者今年破太歲，農曆二月及八月要特別注意「勿擔保」，交友需謹慎。楊登嵙提醒，屬兔者須防桃花破財，以及犯小人暗算；今年運勢呈現「男謀事難成，女較平順」的局勢。建議安光明燈、制桃花。

生肖屬「牛」者今年害太歲，農曆六月及十二月要特別注意病痛，身體狀況欠佳。楊登嵙特別強調，屬牛者今年「勿探病弔喪，喪家物勿吃」。此外，易犯小人，恐遭朋友出賣或陷害，也要小心詐騙。化解方式為安光明燈。

太歲符怎麼用？設成手機桌布也能護持

另外，現代人犯太歲多選擇直接點太歲燈，而農民曆上通常也會附有太歲符。楊登嵙表示，太歲符使用方式很簡單，直接貼在面對神明桌的右邊，或是客廳比較清靜的位置。

太歲符是用來化解犯太歲所帶來不順的一種符籙。楊登嵙解釋，與值年太歲相沖、刑、害、破的生肖，容易遇到健康問題、官司是非或事業受阻，透過安太歲或張貼太歲符，可祈求平安順遂、減少意外災害。

楊登嵙也提供一個現代化的妙招：可以直接將太歲符設成「手機桌布」，同樣能得到護持。太歲符不僅是犯太歲者的護身符，對一般人也有趨吉避凶的作用，但要注意每年太歲符不同，只限該流年有效。

2026年太歲符，可以設成「手機桌布」，也可以將太歲符圖片印出來。（圖／楊登嵙提供）

※民間習俗，僅供參考。

◎ 圖片來源／健康2.0資料照．達志影像/shutterstock．楊登嵙提供

◎ 諮詢專家／楊登嵙老師

