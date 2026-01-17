2026丙午年新春揮毫 書法名家現場揮毫春聯贈民眾

縣內書法老師藝文界代表等參與新春揮毫。（記者扶小萍攝）





農曆新年就要來臨，傳統文化習俗農曆春節期間，家家戶戶總以吉祥、喜慶的賀年春聯貼於家門，象徵除舊佈新萬象更新，除增添新春熱鬧氛圍，也象徵一元復始、萬象更新的新氣象。南投縣文化局17日上午舉辦「2026丙午年新春揮毫活動」，特地邀請全縣30餘知名藝文大師書法名家現場揮毫贈予民眾，而副縣長王瑞德及前縣長林源朗則為活動寫下「馬上快樂與文化密馬」開筆，讓活動掀起歡欣的氛圍。

為推廣傳統民俗文化藝術之美，提倡優良傳統民俗活動，增添年節喜氣，與民眾共迎新春，南投縣文化局每年農曆年前都邀請多位縣內書法大師同來為年節揮毫贈送春聯，今日由天籟鼓韻震撼的鼓聲與南投民族管絃樂團精彩演出，王副縣長與林前縣長開筆後，更發表李轂摩大師為民眾寫下的上聯「玉山雲起開昌運」下聯「明潭波生映吉祥」，橫批「和風麗日迎新春」，現場並贈送200份李大師春聯，讓排隊民眾非常興奮。王副縣長並贈送民眾小紅包祝福大家馬上發財馬上快樂。

王副縣長代表許縣長向鄉親拜年並表示，文化局邀32名大師來揮毫贈送，讓大家以歡欣心情迎接馬年到來。感謝林前縣長開筆及李大師為全縣鄉親書寫的春聯，讓大家迎新年，祝福大家馬年快樂馬到成功。許縣長非常重視文化建設，未來5年內將興建美術館演藝廳，最遲明年元月開工。

一早就有許多鄉親到文化局領號碼牌，希望領取書法家的春聯，每位名家字體皆獨具特色，各有不同風格。不少民眾都是每年來參與盛會為居家增添喜氣。南投縣書法學會編列居家春聯、商業春聯供民眾選擇，且都是吉祥吉慶之語很受歡迎。錦春堂文化基金會也推出馬年生肖版印年畫，民眾大排長龍拓印年畫。

文化局表示，書法是我國歷史悠久的傳承藝術，以文字獨有的優美線條，表現出多采豐富的筆法，透過筆勢不僅反映出書寫者的氣度和文字意境，又可陶冶性情、豐富學養，手寫春聯仍充滿著人與人之間的情感溫度，展現無窮的意境和魅力。



