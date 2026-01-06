2026丙午年！5生肖慎防 可趨吉避凶

2026年為丙午馬年，命理師提5生肖須特別留意運勢變化。（示意圖／Pixabay）





進入2026年丙午馬年，整體運勢隨流年轉動而出現變化。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發文指出，明年有5個生肖因犯太歲或沖太歲，容易在事業、財務與人際關係上遇到考驗。專家提醒，若能提前留意、調整心態與行事方式，即使上榜也不必過度擔心，仍有機會趨吉避凶。

五生肖運勢提醒

生肖馬：犯太歲年

生肖馬在2026年逢犯太歲，做事容易感到阻力增加，情緒起伏也較明顯。命理師建議，這一年不宜躁進，越能沉住氣、按部就班，反而越有機會在事業與財運上逐步突破。

生肖鼠：正沖太歲

生肖鼠明年正沖太歲，且有耗星影響，財務風險偏高。投資理財需格外謹慎，切勿因一時信任或貪心而誤信他人，否則恐出現被詐騙或資金流失的情況。

生肖兔：偏沖太歲

生肖兔在2026年容易遇到「豬隊友」，不論工作或生活，若過度依賴他人，反而可能讓事情變得更複雜。專家提醒，重要事項宜親力親為，才能減少後續麻煩與壓力。

生肖雞：偏沖太歲

生肖雞明年運勢關鍵在於行動與心態。命理師指出，過度享受恐讓後續負擔加重，建議多付出、多累積善緣，對整體運勢反而有加分效果。

生肖牛：害太歲

生肖牛在2026年需留意人際與合作關係。若因自信過頭而聽不進他人意見，恐影響團隊運作，甚至反傷自身。專家建議，多傾聽、多溝通，才能降低風險。

