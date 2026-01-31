2026丙午火象來襲！命理師警告：2類人慘了

生活中心／吳宜庭報導



邁向2026年丙午年，知名命理師廖美然近日提出警示，指出該年在命理結構上呈現罕見的「極端火旺」格局。她分析，丙午年天干地支皆屬火性，加上與「寅」形成三合化火，又逢三元九運中的「九運離火運」，多重火象交疊，使2026年成為約180年一遇、火氣最盛的一年，整體社會氛圍恐趨於焦躁、衝動與不安。









2026丙午年「極端火旺」來襲！命理師點名：2類人「現世報」恐難躲

廖美然指出，火氣過旺的2026年恐引爆自然災害、國際戰亂與政商誠信危機，宛如放大鏡般讓全球潛藏問題全面浮現。（圖／翻攝自廖美然老師臉書）

針對大環境影響，廖美然預測，火性能量過旺，可能在全球層面引發多項危機，包括自然界出現大規模的火山爆發或高溫相關災害，國際局勢動盪、戰亂與情資滲透嚴重，國際政局陷入混亂，以及政治與商業領域誠信考驗加劇，背叛與出賣事件浮上檯面。她形容，這一年如同放大鏡，將潛藏的問題快速顯現。





廖美然提醒，丙午年是業力加速顯化的「篩選年」，濫權者與散播負能量者將迅速承受後果。（圖／翻攝自廖美然老師臉書）

在個人層面，廖美然認為丙午年帶有「篩選與淘汰」的意涵，是業力加速顯化的時刻。她點名，長期濫權、忽視民生的領導者，或習慣散播負面言論、攻擊他人的網路酸民，都可能因自身行為而迅速承受後果。對此，她建議民眾與其參與紛爭，不如回歸內心的修煉，多說好話、多行善事，透過自我修煉穩定心性，避免在「丙午年」中被火焚身。





