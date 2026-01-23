2026丙午赤馬年前如何「養運」？「三法一禁忌」2月前就要開始！ | BAZAAR

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Wokephoto17

2026丙午赤馬年前如何「養運」？與其迷信開運物，不如先做好三件事，以及避開一件會讓運氣扣分的禁忌。命理師與心理專家一致指出，真正決定你運勢走向的，從來不是桌上擺了幾尊吉祥物，而是你每天如何生活、如何做選擇。所謂「養運」，其實是一種長期累積的狀態管理，包括你願不願意整理過去、調整作息、為自己設定可執行的目標，以及在關鍵時刻能否克制衝動。

廣告 廣告

特別是在2026丙午火馬年，能量強、節奏快，外在環境變動頻繁，更考驗一個人的穩定度。專家提醒，這一年與其寄望奇蹟發生，不如從日常小事開始經營運勢。因為好運不是突然降臨，而是你每天累積出來的選擇結果。當你開始對生活負責，運勢自然會站到你這一邊。

延伸閱讀：哈佛研究公開：「富養自己」的長期複利模型，20個最值得投資的資產！

[table-of-contents title=''][/table-of-contents]

2026馬年如何養運 1：清理舊氣場

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Yana Iskayeva

這不只是掃地、丟垃圾這麼簡單，而是一次對人生的「斷捨離」。很多人運氣卡關，其實不是命不好，而是還卡在舊關係、舊情緒、舊目標裡。專家建議，年前可以花一個下午，把手機裡不再聯絡的人刪一刪，抽屜裡三年沒穿的衣服捐出去，甚至連心裡那些「早就不適合卻捨不得放手」的事，也要誠實面對。當空間騰出來，新的機會才有地方進來，這是最實際的養運第一步。

2026馬年如何養運 2：重新校準身體節奏

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Viktoriya Skorikova

第二件事，是重新校準你的作息與身體節奏。丙午年屬火，能量強，代表事情會變多、節奏會加快，如果你本來就常熬夜、飲食亂七八糟，火年只會把疲勞與焦慮放大。醫師與命理師都不約而同提到，養運其實就是養身體，睡眠穩定、三餐正常、少滑手機多走路，這些聽起來老套，卻是最強的「開運體質養成法」。當身體穩了，決策就不會亂，衝動自然降低，這正好中和火年過旺的特質。

2026馬年如何養運 3：設定可執行的小目標

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: szjphoto

很多人新年許願一口氣列十條，最後三月就全放棄，這反而會讓潛意識覺得自己「又失敗了」。專家建議，2026養運的關鍵不是做大事，而是累積小成功，例如每天走八千步、每週讀一本書、每月存一筆固定金額。當你開始對自己產生信任感，運勢自然會跟著轉動，因為真正的好運，往往來自你願意持續前進。

2026馬年如何養運 4：勿衝動

但在火馬年前，有一個很重要的禁忌要避開，那就是「衝動決定人生大事」。丙午年的能量容易讓人熱血上頭，特別容易一時興起辭職、分手、投資、搬家，當下覺得自己很勇敢，事後卻發現準備不足。命理師提醒，火年適合行動，但不適合魯莽，任何重大決定至少給自己七天冷靜期，詢問信任的人意見，再做選擇。這不是拖延，而是保護自己的運勢不被一時情緒消耗。

【延伸閱讀】

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載