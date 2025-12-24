2026丙午馬年 屬兔勿聽信內線 屬龍財運水漲船高





2026年丙午馬年，天干丙火如豔陽高照，地支午馬奔騰不息，這是象徵著「熱情奔放」與「能量澎湃」的一年。然而俗話說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，在火氣旺盛的馬年裡，能量的流動極快，好的事情來得快，衝突也爆發得快。塔羅牌艾菲爾老師點名「3生肖」表示，若能保持彈性心態，善用貴人助力，並透過喜事化煞、積德行善、調整生活習慣，便能將不利轉化為成長契機。

生肖兔：行破太歲 計畫趕不上變化，修身養性防內耗

事業運勢：卯午相破，帶有「破壞、破局」之意。原本談好的合作可能臨時喊卡，或是執行已久的計畫突然遭遇技術性阻礙。這一年在職場上最忌諱「完美主義」，建議保持B計畫的彈性，接受不完美的結果，以免陷入自我糾結的內耗中。

財運：容易發生金錢糾紛或契約漏洞，簽署任何檔時請務必看清條款。投資方面，切勿聽信「內線消息」，容易因判斷失誤而破財。此外，也要小心隨身物品的遺失或損壞。

感情桃花：桃花雖有，但多為「爛桃花」或糾纏不清的關係。單身者需張大眼睛，避免陷入三角關係。有物件者，容易因溝通不良而發生爭執，言語上切忌衝動傷人，一旦說出口的話就很難收回。

健康：肝臟保養是重點，避免飲酒過量。眼睛也容易乾澀疲勞，現代人3C不離手，今年更需注意視力保健。情緒壓抑容易傷肝，適度宣洩情感很重要。

開運行動：多參加藝文展覽、閱讀書籍或從事創作活動，透過文化藝術的薰陶來轉移焦點，提升氣質與人緣。

開運色：粉色、綠色、淡紫

開運水晶：粉晶（修補人際與增強人緣）、綠幽靈（強化事業合作運）、紫水晶（開發智慧穩定情緒）

生肖龍：吉星高照 貴人鋪路，乘風破浪展宏圖

事業運勢：擺脫了去年的陰霾，今年吉星入駐，猶如撥雲見日。職場上將遇到賞識你的貴人，給予你發揮舞臺或關鍵提點。這是有機會升遷、被挖角或承擔重任的一年，請大膽展現你的才華，切勿過度謙虛。

財運：財運水漲船高，正財收入穩定增長，投資理財若能配合專業建議，亦有不錯的獲利機會。適合進行中長期的資產配置，為未來累積財富。

感情桃花：魅力值大開！單身者在社交場合中容易成為焦點，遇到心儀對象的機率極高，且多為優質對象。有對象者，感情甜蜜順遂，與另一半的家人朋友也能相處融洽，是適合討論婚嫁的好年份。

健康：身心狀態維持在不錯的水準，即便偶有小感冒也能迅速康復。只需注意不要因為應酬過多而導致體重失控即可。

開運行動：善用今年的人脈優勢，多參加商務交流或社交聚會，主動拓展事業版圖，你的貴人就在人群中。

開運色：金色、紫色、紅色

開運水晶：黃水晶（聚財氣）、紫水晶（招貴人助運）、白水晶（增強整體正能量與專注力）

生肖蛇：穩步上升 運勢回暖，智慧領航得先機

事業運勢：在經歷了一段沉澱後，今年吉星照耀，事業運勢呈現穩步上揚的曲線。你的直覺與分析能力在今年特別敏銳，能精准洞察市場趨勢或解決工作難題，容易獲得長官的信賴與授權。這是一個適合「執行」與「落實」的年份。

財運：財務狀況穩定健康，雖然不一定有爆發性的橫財，但細水長流。適合進行穩健型的投資，如定期定額或房地產觀望。只要不貪心，年底結算時會有滿意的盈餘。

感情桃花：感情運勢溫和美好。單身者有機會透過長輩或朋友介紹，認識性格相投的物件，發展出細水長流的戀情。有物件者，雙方默契極佳，能互相扶持，是彼此心靈的依靠。

健康：大致良好，但需留意換季時的小毛病，如過敏或感冒。保持規律的作息與飲食，是維持好運的基礎。

開運行動：積極學習理財知識，並可佩戴象徵智慧與吉祥的飾物，讓思緒更清晰，決策更精准。

開運色：黑色、紅色、深紫

開運水晶：紫水晶（提升智慧與情緒管理）、黑曜石（排除負能量防小人）、紅瑪瑙（增強生命力與活力）

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

