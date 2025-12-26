2026丙午馬年 屬豬財運亨通 屬雞保守理財是上策





2026年丙午馬年，天干丙火如豔陽高照，地支午馬奔騰不息，這是象徵著「熱情奔放」與「能量澎湃」的一年。然而俗話說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，在火氣旺盛的馬年裡，能量的流動極快，好的事情來得快，衝突也爆發得快。

今年生肖馬值太歲兼刑太歲，生肖鼠沖太歲，生肖牛害太歲，生肖兔破太歲，生肖雞害與刑太歲，這五大生肖皆需特別留意情緒與人際的波動。其餘生肖雖相對平穩，但也不可掉以輕心。塔羅牌艾菲爾老師表示，這一年整體氛圍充滿變動與挑戰，既可能帶來突破與新機會，也可能伴隨壓力與人際摩擦。若能保持彈性心態，善用貴人助力，並透過喜事化煞、積德行善、調整生活習慣，便能將不利轉化為成長契機。

生肖雞 害刑並見：考驗重重，修心養性度難關

事業運勢：今年面臨「午酉相害」又帶刑，職場上會感覺阻力重重。可能會遇到無理取鬧的客戶、挑剔的主管，或是被捲入派系鬥爭中。工作上容易出現「得理不饒人」的情況，建議收斂鋒芒，以退為進，凡事留一線。

財運：財務狀況波動較大，容易因誤判情勢或受人誤導而損財。今年不宜進行大規模的投資擴張，也不要與人有金錢借貸關係，保守理財是上策。

感情桃花：感情路略顯顛簸。單身者容易遇到個性不合或價值觀差異大的物件，爭執多於甜蜜。有物件者，容易因為小事互不相讓而冷戰，建議多看對方的優點，少挑剔缺點。

健康：需注意呼吸系統（肺、支氣管）與皮膚過敏問題。火金相克，容易有發炎或火氣大的症狀。建議多接觸大自然，練習冥想呼吸法來平復身心。

開運行動：每日花時間靜心冥想，週末接觸大自然接地氣。保持謙和的態度，遇到爭執先退一步，能化解許多不必要的災厄。

開運色：黃色、紫色、黑色

開運水晶：黃水晶（穩定正財）、紫水晶（增長智慧化解衝動）、黑曜石（強力吸收負能量與防小人）

生肖狗 三合助力：平穩安定，回歸家庭享天倫

事業運勢：寅午戌三合，生肖狗與太歲有半合之象，但整體運勢呈現中平穩定的狀態。職場上雖無驚天動地的突破，但也無大風大浪。這是一個適合「守成」與「累積」的年份，按部就班完成手邊工作，就能獲得應有的回報。

財運：財運平穩，收入與付出成正比。適合儲蓄或進行低風險的長期投資。切勿抱持一夜致富的幻想，腳踏實地最實在。

感情桃花：桃花運勢一般，單身者可能需要朋友牽線才有機會。有對象者，今年的重心應回歸家庭，多花時間陪伴家人、伴侶，家庭的和諧將是你最大的後盾與快樂來源。

健康：需留意慢性病的控制與保養。生活作息應規律，避免暴飲暴食。多去戶外走走，曬曬太陽，能增強身體的抵抗力。

開運行動：多安排家庭聚餐或旅遊，將時間與精力投資在家人身上。維持身心的平衡與穩定，是今年的主要課題。

開運色：咖啡色、藍色、米白

開運水晶：茶晶（穩定磁場）、青金石（冷靜思考）、白水晶（淨化周遭能量）

生肖豬 吉星庇佑：順風順水，收穫滿滿喜洋洋

事業運勢：吉星高照，延續了不錯的運勢。工作上機會頻頻，你的努力容易被看見，且有機會接觸到新的領域或專案。職場人際關係和諧，能得到同事與上司的支援，是一個可以大展拳腳、收穫成果的好年。

財運：財運亨通，正財收入穩定且有成長空間，若有經營副業也能有不錯的收益。對於金錢的敏銳度高，能做出正確的消費與投資決策。

感情桃花

桃花運相當旺盛！單身者散發自信魅力，容易在各種場合吸引異性目光，遇到真愛的機率很高。有物件者，感情甜蜜升溫，彼此依然像熱戀般充滿話語與熱情。

健康：身心狀態良好，心情愉悅自然身體健康。只需注意不要因為聚餐太多而導致「幸福肥」或腸胃負擔過重即可。

開運行動：積極理財，讓財富增值。同時保持規律的生活作息，不要浪費了這一年難得的好運氣，用力去生活、去愛吧！

開運色：綠色、粉色、金色

開運水晶：粉晶（招好桃花）、黃水晶（聚財氣）、綠幽靈（增強事業執行力）

（封面示意圖／翻攝Pexels）

