2026丙午馬年！ 屬馬財運波動劇烈 屬猴記得「見好就收」
2026年丙午馬年，天干丙火如豔陽高照，地支午馬奔騰不息，這是象徵著「熱情奔放」與「能量澎湃」的一年。然而俗話說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，在火氣旺盛的馬年裡，能量的流動極快，好的事情來得快，衝突也爆發得快。
塔羅牌老師艾菲爾老師表示，今年生肖馬值太歲兼刑太歲，生肖鼠沖太歲，生肖牛害太歲，生肖兔破太歲，生肖雞害與刑太歲，「5生肖」皆需特別留意情緒與人際的波動。其餘生肖雖相對平穩，但也不可掉以輕心。這一年整體氛圍充滿變動與挑戰，既可能帶來突破與新機會，也可能伴隨壓力與人際摩擦。若能保持彈性心態，善用貴人助力，並透過喜事化煞、積德行善、調整生活習慣，便能將不利轉化為成長契機。
生肖馬【值年太歲：烈火煉金，壓力即是轉機】
事業運勢
本命年又逢刑太歲，今年對你而言是「高壓測試」的一年。你可能會感到責任加重，或是面臨許多不得不做的艱難決策。情緒容易起伏，因急躁而做出錯誤判斷。但請記得，鳳凰涅盤必經火煉，若能沉住氣，這也是脫胎換骨、證明能力的關鍵時刻。
財運
財運波動劇烈，容易有衝動性消費或高風險投資的念頭。今年請務必「守成」，避免大額借貸或替人擔保。看緊荷包，對於聽起來太美好的投資機會要保持高度警覺。
感情桃花
情緒的波動會直接影響感情。單身者容易陷入短暫的激情，但發現個性不合後又快速冷卻。有物件者，容易將工作壓力帶回家，導致爭吵不斷。學習「換位思考」與「情緒抽離」是今年的必修課。
健康
火氣過旺，需特別注意心血管系統、血壓問題以及因壓力引起的失眠或偏頭痛。切勿過勞，適時的放空與休息對你至關重要。
開運行動
傳統上建議「一喜擋三災」，可多參加婚禮、滿月酒等喜慶活動沾沾喜氣。佩戴紅色飾品，並保持規律運動以宣洩火氣。
開運色：紅色、橙色、紫色
開運水晶：紅瑪瑙（平衡過剩能量）、紫水晶（鎮定安神）、石榴石（增強耐力與血液迴圈）
生肖羊【歲月靜好：六合太歲，貴人扶持多順遂】
事業運勢
由於「午未六合」，羊與馬互為六合貴人，今年你的運勢整體平穩順遂。工作中容易獲得同事的協助或上司的包容，即使遇到困難也能逢凶化吉。這是一個適合團隊合作、鞏固既有成果的年份，不用太費力就能維持不錯的表現。
財運
財運平穩，屬於「多勞多得」的類型。雖然沒有巨大的偏財運，但正職收入穩定，且少有意外破財。適合進行儲蓄規劃，為未來打底。
感情桃花
感情生活和諧溫馨。單身者在社交場合中容易給人親切、溫暖的印象，吸引到想穩定發展的物件。有對象者，家庭氣氛和睦，適合安排家庭旅遊，增進親子或伴侶間的感情。
健康
身體大致健康，但因流年火旺，需留意情緒起伏對身體的影響，避免鑽牛角尖或生悶氣，保持心情開朗是養生之道。
開運行動
多參加社交聚會，你的人緣今年特別好，多與人連結能帶來意想不到的好消息。
開運色：米白、綠色、淡黃
開運水晶：粉晶（催旺人緣桃花）、綠幽靈（鞏固事業基礎）、黃水晶（溫和招財）
生肖猴【乘勢而上：靈活應變，財官雙美有斬獲】
事業運勢
吉星臨門，加上生肖猴原本就靈活機智，今年在職場上如魚得水。你提出的創意或方案容易被採納，有突破現狀、開創新局的機會。若有創業或副業的想法，今年是一個適合試水溫的好時機。
財運
財運表現亮眼，除了正財收入增加，偏財運也不錯，投資眼光獨到。但要記得「見好就收」，切勿因為貪勝而不知節制。
感情桃花
人緣極佳，單身者桃花活躍，身邊不乏追求者，享受被愛慕的感覺，但要小心別因此而陷入多角關係。有對象者，感情穩定，但需防範外在誘惑，保持界線。
健康
整體活力充沛，但因事業發展好，容易招人嫉妒，需防範背後的暗箭傷人（精神壓力）。此外，出入要注意交通安全，保持低調。
開運行動
善用你的聰明才智解決問題，但做人要保持低調謙虛，避免功高震主，方能長保好運。
開運色：金色、藍色、灰色
開運水晶：青金石（開啟智慧與喉輪）、黃水晶（招偏財運）、黑曜石（化解嫉妒與防小人）
東森財經新聞關心您
民俗說法，僅供參考
（封面圖／翻攝photoAC）
