2026丙午馬年「赤馬紅羊劫」 專家示警恐有災變！明年將迎死神

生活中心／李紹宏報導

隨著2026年「丙午馬年」即將到來，大眾對於國運與個人運勢的關注度日益升溫。綜合命理專家解析，這一年不僅是傳統易經卦象中的轉折點，也是60年一次的「赤馬紅羊劫」，預示著全球與台灣恐將迎來災變動盪等大波動洗禮期。

2026年正逢「赤馬紅羊劫」。（示意圖／AI生成）

赤馬紅羊劫是什麼？

歷史規律中，丙午年往往被視為火氣過旺、局勢多變的象徵。民間流傳的「赤馬紅羊劫」曾與歷史上多次政權更迭或重大社會騷動掛鉤，讓2026年蒙上神祕色彩。命理師廖美然指出，今年卦象為易經第13卦「天火同人」，象徵「天道規律」與「文明覺醒」的交織，意味著今年是「真相大白」的一年，無論是世界級領袖或大型企業，過去隱藏在黑暗面的秘密恐將被攤在陽光下，接受公眾與道德的審判。

因此，在「天火同人」的能量下，權力結構將面臨重塑。廖美然解析，上卦為乾、下卦為離，意指領導者必須放下高高在上的姿態，與人民同心共情。若決策者仍抱持獨裁思維，恐面臨被民意推翻的危機。

此外，國際政治局勢同樣緊繃，特別是受到美國對內外政策分歧的影響，歐洲勢力可能出現背離現象，全球地緣政治的合作關係將面臨嚴峻的信任挑戰。

經濟方面，丙午年「地火水風」中火能極盛，將直擊金融體系。受到國際關稅政策的連鎖反應，全球投資環境詐騙頻傳，金融業裁員壓力大增。廖美然提醒，民眾在理財投資上應保持審慎，避免因躁進而陷入資金困境。

2026火旺嚴防天災 1族群留意猝死風險

儘管局勢動盪，廖美然表示，2026年也被視為「女性之年」，女性在政治與各專業領域的表現將異常亮眼。然而，在生活層面則需提高警覺。由於「火旺」特質，要嚴防電力系統故障、火災、地震及火山爆發等自然災害。健康上，40至50歲的中壯年族群應特別留意心血管疾病與猝死風險，並防範多重病毒對公共衛生的威脅。

台灣國運有考驗 須保持耐心

至於針對台灣國運，命理專家李靜唯，給出觀察。李靜唯分析，2026年的台灣可能感受到3件事，「國際關注增加，但行動空間受限」、「價值被看見，但現實必須忍耐」、「話語權存在，但每一步都需要付出極高的代價」。

至於為什麼2026年這麼關鍵？李靜唯認為「2026是吊人，2027是死神」。吊人，是最後一次讓你慢慢放手；死神，則是命運在替你完成告別。

李靜唯指出，2026年中華民國的靈魂能量落在「木星」，搭配流年「吊人」牌。這象徵台灣將進入一個「無法閃避且必須選擇立場」的階段。雖然國際關注度提升，但行動空間卻因現實環境受限。在這段時期，台灣必須在看似卡住、延宕的局勢中保持耐心，透過「妥協與等待」來累積話語權，為2027年即將到來的「死神（徹底變革）」預作準備。

